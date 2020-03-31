FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 12:22
1
Печать

Почти 3 тысячи человек в Петербурге планируется призвать весной в армию. Первые отправки только после 20 мая

Норма призыва на 2020 год в Петербурге установлена на уровне 2 988 человек. Сейчас прием остановлен.

Вопросы призыва обсуждались на заседании правительства 31 марта. 60% призывников должны отправиться в режимные части, 300 человек — специалисты военно-учетных специальностей и 500 человек — квота на имеющих высшее профессиональное образование. При этом в настоящее время мероприятия приостановлены до особых указаний. Предварительно первые отправки к месту прохождения военной службы будут уже после 20 мая.

Как заявил зампредседателя призывной комиссии города Сергей Качковский, сейчас у военного комиссариата нет возможности брать анализы на коронавирус у призывников. В комитет по здравоохранению направлена просьба обеспечить возможность делать тесты «хотя бы перед отправкой в войска».

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому весенний призыв в армию начинается традиционно — 1 апреля. Согласно документу, в армию собираются призвать 135 тысяч человек. Никаких особых мер из-за эпидемии коронавируса в документе не прописано. При этом глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что всех призывников обязательно проверят на коронавирус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Петербуржец
Идиоты! На медосмотр в военкомате - народа больше, чем в метро в час пик. Ладно, тех кто идёт в войска проверят на коронавирус, а остальных кто там будет ошиваться перезаражают (пригонят оформлять отсрочки по учёбе и отцовству, проходить обследования по здоровью и тд). Придурков из военкомата ещё и не посадят потом за сознательно заражение вирусом! Только если мелочь всякую
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний