Почти 3 тысячи человек в Петербурге планируется призвать весной в армию. Первые отправки только после 20 мая

Норма призыва на 2020 год в Петербурге установлена на уровне 2 988 человек. Сейчас прием остановлен.



Вопросы призыва обсуждались на заседании правительства 31 марта. 60% призывников должны отправиться в режимные части, 300 человек — специалисты военно-учетных специальностей и 500 человек — квота на имеющих высшее профессиональное образование. При этом в настоящее время мероприятия приостановлены до особых указаний. Предварительно первые отправки к месту прохождения военной службы будут уже после 20 мая.

