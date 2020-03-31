Почти 3 тысячи человек в Петербурге планируется призвать весной в армию. Первые отправки только после 20 мая
Норма призыва на 2020 год в Петербурге установлена на уровне 2 988 человек. Сейчас прием остановлен.
Вопросы призыва обсуждались на заседании правительства 31 марта. 60% призывников должны отправиться в режимные части, 300 человек — специалисты военно-учетных специальностей и 500 человек — квота на имеющих высшее профессиональное образование. При этом в настоящее время мероприятия приостановлены до особых указаний. Предварительно первые отправки к месту прохождения военной службы будут уже после 20 мая.
Как заявил зампредседателя призывной комиссии города Сергей Качковский, сейчас у военного комиссариата нет возможности брать анализы на коронавирус у призывников. В комитет по здравоохранению направлена просьба обеспечить возможность делать тесты «хотя бы перед отправкой в войска».
Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому весенний призыв в армию начинается традиционно — 1 апреля. Согласно документу, в армию собираются призвать 135 тысяч человек. Никаких особых мер из-за эпидемии коронавируса в документе не прописано. При этом глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что всех призывников обязательно проверят на коронавирус.