Призыв в армию стартует 1 апреля. Путин подписал указ

Владимир Путин подписал указ, согласно которому весенний призыв в армию начинается традиционно — 1 апреля. Соответствующий документ опубликован 20 марта на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, всего в армию собираются призвать 135 тысяч человек. Никаких особых мер из-за эпидемии коронавируса в документе не прописано. Напомним, ранее о том, что призыв пройдет в обычные сроки, говорил и министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркивал, что всех призывников обязательно проверят на коронавирус перед отправкой в часть.