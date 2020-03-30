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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 18:52
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Призыв в армию стартует 1 апреля. Путин подписал указ

Владимир Путин подписал указ, согласно которому весенний призыв в армию начинается традиционно — 1 апреля. Соответствующий документ опубликован 20 марта на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, всего в армию собираются призвать 135 тысяч человек. Никаких особых мер из-за эпидемии коронавируса в документе не прописано. Напомним, ранее о том, что призыв пройдет в обычные сроки, говорил и министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркивал, что всех призывников обязательно проверят на коронавирус перед отправкой в часть.

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Комментарии (2)

Vurgagain
Обед обедом, а война по расписанию...
260602101
Теперь можно спокойно ходить по улицам, а Полиции отвечать гордо - Иду на Призывной пункт ! ВВП приказал !
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