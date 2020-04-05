Петербуржцы стали получать первые продуктовые наборы для сидящих на затянувшихся каникулах школьников. В зависимости от категории льготности в коробках набирается до 12 килограммов еды, но дефицитная гречневая крупа достается не всем.

Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фотографии продуктового набора № 1 (самого большого из возможных). Если верить вложенному в коробку списку, общий вес такого набора — чуть больше 12 кг. В нем три упаковки крупы, немного макарон, рыбные консервы, сок и ультрапастеризованное молоко, сладости, джем, сахар и неожиданно много растительного масла.

Этот набор рассчитан на питание ребенка из многодетной семьи на неделю, по другим данным, на 10 дней. В наборе, фотографии которого попали в распоряжение редакции, нет долгожданной гречи, вокруг которой в последние недели в городе создался нездоровый ажиотаж. Только рис.

Ранее «Фонтанка» пообщалась с компаниями, поставляющими питание в школы, — продуктовые наборы сейчас также комплектуют именно они. Предприниматели жаловались на авральный характер своей работы и некоторые странности требований чиновников, формирующих требования к ассортименту. К примеру, неочевидно, что за неделю или даже 10 дней ребенок сможет выпить 50 чашек чая, съесть кило сахара и извести почти два литра подсолнечного масла. Зато мясных продуктов в наборах, наоборот, могло бы быть и больше. Стоимость продуктовых наборов, которые отличаются степенью льготности ребенка и его медицинскими ограничениями, — от 426 до 1616 рублей.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что продуктовые наборы получают и некоторые пенсионеры. Тогда многие петербуржцы удивлялись их составу: кетчуп, майонез, бутилированная вода и быстрорастворимая каша для младенцев. Однако выяснилось, что там речь идет не о государственной, а о благотворительной помощи, инициатором которой стал фонд под патронажем великого князя Георгия Романова. А городские власти поспешили сообщить, что скоро кроме кетчупа пенсионерам будут раздавать и более питательные продукты.

