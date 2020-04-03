Гендиректор "Зенита": Мы должны доиграть чемпионат

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вечером 3 апреля прокомментировал слова президента РПЛ Сергея Прядкина, который сообщил, что выступает за доигровку чемпионата России по футболу после снятия запретов на массовые мероприятия, связанные с пандемией коронавируса.
"Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны думать и надеяться именно это. Это в духе европейской солидарности, и важно не только для нынешнего сезона, но и для всего российского футбола", — сказал Медведев изданию "СЭ".
Напомним, что после начала пандемии СOVID-19 были перенесены летняя Олимпиада в Токио, финальная часть чемпионата Европы по футболу, туры "Формулы-1" практически все остальные спортивные состязания. В том числе, первенство Российской футбольной Российской премьер-лиги,в которой безоговорочно лидирует ФК "Зенит".