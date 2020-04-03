FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 23:39
1
Печать

Гендиректор "Зенита": Мы должны доиграть чемпионат

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вечером 3 апреля прокомментировал слова президента РПЛ Сергея Прядкина, который сообщил, что выступает за доигровку чемпионата России по футболу после снятия запретов на массовые мероприятия, связанные с пандемией коронавируса.

"Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны думать и надеяться именно это. Это в духе европейской солидарности, и важно не только для нынешнего сезона, но и для всего российского футбола", — сказал Медведев изданию "СЭ".

Напомним, что после начала пандемии СOVID-19 были перенесены летняя Олимпиада в Токио, финальная часть чемпионата Европы по футболу, туры "Формулы-1" практически все остальные спортивные состязания. В том числе, первенство Российской футбольной Российской премьер-лиги,в которой безоговорочно лидирует ФК "Зенит".

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

sektor7
Обязаны.
Нам нужно чемпионство. Болельщики заслужили его вместе с командой.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний