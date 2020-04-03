Смольный разрешил ресторанам продавать еду на вынос. МФЦ возобновят работу на 3 дня для выдачи документов
Петербургские рестораны и кафе, закрывшиеся на время президентских каникул до 30 апреля, смогут работать навынос, следует из постановления правительства Петербурга, опубликованного 3 апреля. Документ вносит поправки в постановление о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Доставка блюд также по-прежнему разрешена. Также смогут работать столовые при предприятиях. Прочий общепит не сможет возобновит работу до 30 апреля.
Ограничение на работу общепита было введено на время президентских каникул с 28 марта по 5 апреля. Ранее рестораторы попросили чиновников разрешить продавать еду навынос по примеру Москвы и Московской области.
В обращении к нации 2 апреля Владимир Путин заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.
Устанавливая правила на месяц, Смольный разрешил работать некоторым магазинам. Помимо продуктовых, АЗС и продавцов непродовольственных товаров первой необходимости, чиновники разрешили торговать продавцам газет, телефонов и автомастерским. МФЦ возобновят работу на 3 дня, с 7 по 10 апреля. Они будут работать по предварительной записи на выдачу документов по заявлениям, поданным до 27 марта.