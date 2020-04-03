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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 20:39
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Смольный разрешил ресторанам продавать еду на вынос. МФЦ возобновят работу на 3 дня для выдачи документов

Петербургские рестораны и кафе, закрывшиеся на время президентских каникул до 30 апреля, смогут работать навынос, следует из постановления правительства Петербурга, опубликованного 3 апреля. Документ вносит поправки в постановление о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Доставка блюд также по-прежнему разрешена. Также смогут работать столовые при предприятиях. Прочий общепит не сможет возобновит работу до 30 апреля.

Ограничение на работу общепита было введено на время президентских каникул с 28 марта по 5 апреля. Ранее рестораторы попросили чиновников разрешить продавать еду навынос по примеру Москвы и Московской области.

В обращении к нации 2 апреля Владимир Путин заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Устанавливая правила на месяц, Смольный разрешил работать некоторым магазинам. Помимо продуктовых, АЗС и продавцов непродовольственных товаров первой необходимости, чиновники разрешили торговать продавцам газет, телефонов и автомастерским. МФЦ возобновят работу на 3 дня, с 7 по 10 апреля. Они будут работать по предварительной записи на выдачу документов по заявлениям, поданным до 27 марта.

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Комментарии (12)

260801341
Да, на следующей неделе народу на улице заметно прибавится.
Chinalove
Не, ну по идее, если повар носитель вируса, то он становится источником заражения для всех покупателей. Тогда какой смысл?
Vasilis
Опять полумеры? А другим почему нельзя? Короновирус очень избирательный
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