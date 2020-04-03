FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 20:01
21
Печать

Продавцы газет, телефонов и автомастерские выходят с вынужденных каникул

К предприятиям, которым разрешается работать в ходе нерабочего апреля, добавились пункты связи, где продаются мобильные аппараты. Кроме того, к продовольственным магазинам добавляются станции техобслуживания автомобилей.

О том, что меняется по сравнению с ныне действующими ограничениями, рассказала 3 апреля вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По ее словам, губернатор Александр Беглов подписал постановление, продлевающее нерабочий режим до 30 апреля. По большей части там просто увеличен срок действия правил для текущей недели, однако есть и нововведения. В частности, будет разрешено работать газетным ларькам и пунктам связи, где продается мобильная техника. Кроме того, откроются предприятия, которые проводят техобслуживание и ремонт транспортных средств.

Ранее стало известно, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с просьбой разрешить проводить срочное техобслуживание и ремонт автомобилей и продавать запчасти на нерабочей неделе. По мнению дилеров, это вопрос безопасности.

О том, как газетные киоски Петербурга пытались вчитаться в постановление Смольного, и то открывались, то закрывались, — читайте здесь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно ему, нерабочие дни продлеваются до 30 апреля. Кроме того, указ предоставляет дополнительные полномочия главам субъектов. Александр Беглов уже заявил, что все принятые на неделю ограничения продолжают действовать. О том, что собой представляет режим нерабочей недели, — читайте здесь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (21)

Obseerv
Ну вот, хоть какие-то здравые решения принимаются! Это я про автосервисы - разрешили ездить на машине, а если что... сам её ремонтируй! А машины уже давно не жигули и не москвичи, и самому лучше не лазить!
260560271
А церковь то откроют? А то Пасха скоро. Хотя, глава Заксобрания города господин Макаров примером показал нам, как надо относится к постановлениям Беглова!
Николай Невский
Я вот не могу понять, с точки зрения эпидемической опасности , гипермаркеты , в которые ходят тысячи людей ежедневно, безопасней маленького кафе? логику пока вижу одну, крупные организации могут защитить свои права перед властью, и они работают а мелкий бизнес обречен в нашей стране, толка в нем государство не видит. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"...помните басню?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний