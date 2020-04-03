Продавцы газет, телефонов и автомастерские выходят с вынужденных каникул
К предприятиям, которым разрешается работать в ходе нерабочего апреля, добавились пункты связи, где продаются мобильные аппараты. Кроме того, к продовольственным магазинам добавляются станции техобслуживания автомобилей.
О том, что меняется по сравнению с ныне действующими ограничениями, рассказала 3 апреля вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По ее словам, губернатор Александр Беглов подписал постановление, продлевающее нерабочий режим до 30 апреля. По большей части там просто увеличен срок действия правил для текущей недели, однако есть и нововведения. В частности, будет разрешено работать газетным ларькам и пунктам связи, где продается мобильная техника. Кроме того, откроются предприятия, которые проводят техобслуживание и ремонт транспортных средств.
Ранее стало известно, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с просьбой разрешить проводить срочное техобслуживание и ремонт автомобилей и продавать запчасти на нерабочей неделе. По мнению дилеров, это вопрос безопасности.
О том, как газетные киоски Петербурга пытались вчитаться в постановление Смольного, и то открывались, то закрывались, — читайте здесь.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно ему, нерабочие дни продлеваются до 30 апреля. Кроме того, указ предоставляет дополнительные полномочия главам субъектов. Александр Беглов уже заявил, что все принятые на неделю ограничения продолжают действовать. О том, что собой представляет режим нерабочей недели, — читайте здесь.