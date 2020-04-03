Продавцы газет, телефонов и автомастерские выходят с вынужденных каникул

К предприятиям, которым разрешается работать в ходе нерабочего апреля, добавились пункты связи, где продаются мобильные аппараты. Кроме того, к продовольственным магазинам добавляются станции техобслуживания автомобилей.



О том, что меняется по сравнению с ныне действующими ограничениями, рассказала 3 апреля вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По ее словам, губернатор Александр Беглов подписал постановление, продлевающее нерабочий режим до 30 апреля. По большей части там просто увеличен срок действия правил для текущей недели, однако есть и нововведения. В частности, будет разрешено работать газетным ларькам и пунктам связи, где продается мобильная техника. Кроме того, откроются предприятия, которые проводят техобслуживание и ремонт транспортных средств.