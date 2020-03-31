Автодилеры попросили правительство разрешить им ремонтировать машины и продавать запчасти на нерабочей неделе

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена в России нерабочей. Официальные автомобильные дилеры приостановили работу с 28 марта. В РОАД же просят внести в распоряжение правительства РФ дополнения, позволяющие проводить срочные работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей в дежурном режиме при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также продавать автомобильные запчасти, моторные масла и шины, сообщает 31 марта ТАСС, в распоряжении которого оказался текст письма ассоциации.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с просьбой разрешить проводить срочное техобслуживание и ремонт автомобилей и продавать запчасти на нерабочей неделе. По мнению дилеров, это вопрос безопасности.

По мнению автодилеров, в условиях пандемии медики, спасатели и другие экстренные службы, компании по доставке медикаментов и продуктов, да и население в целом будут остро нуждаться в исправном автотранспорте. Но ремонт надо проводить в сертифицированных центрах — «это вопрос безопасности», ведь ремонт, проведенный несертифицированными специалистами, может привести к поломке и возникновению аварийных ситуаций.

В РОАД уверены, что официальные дилеры, имеющие станции техобслуживания, вполне могут обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность клиентов и сотрудников при проведении ремонта машин.

Помимо этого, дилеры просят правительство разрешить доставлять клиентам автомобили, приобретенные онлайн. К слову, китайские автодилеры в разгар эпидемии коронавируса в Поднебесной стали переходить на онлайн-продажи. Компания Geely, чтобы свести к минимуму физические контакты, наладила доставку автомобилей к дому или офису клиента, а потом и вовсе запустила доставку ключей от машин при помощи дронов.