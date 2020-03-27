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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 10:35
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Рестораторы хотят еды на вынос. Оператор KFC просит Смольный смягчить коронавирусные ограничения

С ограничениями Смольного на время «президентских каникул» не согласились рестораторы. Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, с петицией на имя вице-губернатора Евгения Елина обратился крупный холдинг ООО «АмРест» (сети KFC и PizzaHut).

Как говорится в письме (есть в распоряжении «Фонтанки»), компания просит власти Петербурга смягчить ограничения и, по примеру Москвы, разрешить не только доставку, но и торговлю на вынос. В «АмРест» подтвердили, что запросили у Смольного разъяснений насчет режима работы ресторанов, но от дальнейших комментариев отказались.

Вчера правительство Петербурга опубликовало дополненный перечень мер по нераспространению коронавирусной инфекции. В соответствии с ними, тотально ограничивается работа предприятий общественного питания. Все бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные не смогут обслуживать посетителей с 28 марта по 5 апреля — только доставлять свою продукцию на дом, в офисы и в номера гостиниц. Исключение составят столовые при предприятиях: они продолжат работу в прежнем режиме.

В «АмРест» считают, что такие ограничения «являются необоснованно жесткими». Закрыться на 9 дней будут вынуждены тысячи предприятий по всему городу, что «недопустимо в условиях и без того напряженной экономической ситуации».«Предприятия не смогут платит арендные и коммунальные платежи, производить расчеты с поставщиками. Работники предприятий, в отсутствие рабочих смен, существенно потеряют в доходе», — говорится в письме.

Сама «АмРест» управляет в Санкт-Петербурге 92 ресторанами с общей численность персонала более 4 000 человек. «Все эти люди фактически останутся без работы как минимум на 9 дней», — говорит компания.

Для сравнения, в Москве и Московской области, помимо работы доставки, власти разрешили отпускать товары на вынос — через окна выдачи заказов и формат drive. «Такой подход позволяет добиться желаемых целей воздействия без нанесения сокрушительного удара по отрасли, ее работникам и интересам потребителей», — считают в «АмРест».

По информации «Фонтанки», с аналогичной инициативой к властям Петербурга могут также обратиться «Макдоналдс» и Burger King.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Kopernik
Виновато ФРС, а получит КФС.
Renegade
Думаю потом завоем мы. Когда бизнес поднимет цены что бы компенсировать потери за эту неделю.
А вообще дедушка молодец. Показал как можно сделать так что бы и власть вроде как меры приняла, но и по результатам ничего не изменилось. Так люди хотя бы сидели в офисах и по рабочим местам, а теперь будут неделю болтаться где попало.
Ввели полумеры которые по факту только вред принесут.
dedmoroz_5e4d8827384c2
9 дней это не 9 лет. Отправьте в очередной отпуск. Делов-то. А иначе, вообще домой в США уедете. В лабораториях новые вирусы изобретать, только для себя.
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