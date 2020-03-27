Рестораторы хотят еды на вынос. Оператор KFC просит Смольный смягчить коронавирусные ограничения

С ограничениями Смольного на время «президентских каникул» не согласились рестораторы. Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, с петицией на имя вице-губернатора Евгения Елина обратился крупный холдинг ООО «АмРест» (сети KFC и PizzaHut).

Как говорится в письме (есть в распоряжении «Фонтанки»), компания просит власти Петербурга смягчить ограничения и, по примеру Москвы, разрешить не только доставку, но и торговлю на вынос. В «АмРест» подтвердили, что запросили у Смольного разъяснений насчет режима работы ресторанов, но от дальнейших комментариев отказались.

Вчера правительство Петербурга опубликовало дополненный перечень мер по нераспространению коронавирусной инфекции. В соответствии с ними, тотально ограничивается работа предприятий общественного питания. Все бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные не смогут обслуживать посетителей с 28 марта по 5 апреля — только доставлять свою продукцию на дом, в офисы и в номера гостиниц. Исключение составят столовые при предприятиях: они продолжат работу в прежнем режиме. В «АмРест» считают, что такие ограничения «являются необоснованно жесткими». Закрыться на 9 дней будут вынуждены тысячи предприятий по всему городу, что «недопустимо в условиях и без того напряженной экономической ситуации».«Предприятия не смогут платит арендные и коммунальные платежи, производить расчеты с поставщиками. Работники предприятий, в отсутствие рабочих смен, существенно потеряют в доходе», — говорится в письме. Сама «АмРест» управляет в Санкт-Петербурге 92 ресторанами с общей численность персонала более 4 000 человек. «Все эти люди фактически останутся без работы как минимум на 9 дней», — говорит компания.