РПЦ: Запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции
Постановление правительства Петербурга, запрещающее посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля, противоречит Конституции. Об этом 26 марта заявили в правовом управлении Московской Патриархии. Заявление опубликовано на официальном сайте.
В документе подчеркивается, что свобода совести и вероисповедания, в том числе - «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения» - гарантируется 28-й статьей Конституции. Ограничить это право в целях защиты здоровья граждан можно только Федеральным законом, уточнили в РПЦ, сославшись на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», - подытожили в правовом управлении Московской Патриархии.
Напомним, 26 марта губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое закрывает на неделю церкви, предприятия, МФЦ и скверы. При этом ранее в Петербургской епархии были уверены, что посещение храмов запрещать не будут, а сделают это только в случае объявления в городе чрезвычайной ситуации.