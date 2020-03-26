FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 22:17
19
Печать

РПЦ: Запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции

Постановление правительства Петербурга, запрещающее посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля, противоречит Конституции. Об этом 26 марта заявили в правовом управлении Московской Патриархии. Заявление опубликовано на официальном сайте.

В документе подчеркивается, что свобода совести и вероисповедания, в том числе - «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения» - гарантируется 28-й статьей Конституции. Ограничить это право в целях защиты здоровья граждан можно только Федеральным законом, уточнили в РПЦ, сославшись на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», - подытожили в правовом управлении Московской Патриархии.

Напомним, 26 марта губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое закрывает на неделю церкви, предприятия, МФЦ и скверы. При этом ранее в Петербургской епархии были уверены, что посещение храмов запрещать не будут, а сделают это только в случае объявления в городе чрезвычайной ситуации.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (19)

Иван Петров
Наглость попов не знает границ.
В стране эпидемия.
Молитесь дома - никто не запрещает.
Свободу вероисповедания временное закрытие храмов никак не нарушает.
Raty
Они там дебилы совсем?
255711981
Интересно, а ведь коронавирус оскорбляет чувства верующих, надо его по судам затаскать..
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний