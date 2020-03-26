РПЦ: Запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции

Постановление правительства Петербурга, запрещающее посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля, противоречит Конституции. Об этом 26 марта заявили в правовом управлении Московской Патриархии. Заявление опубликовано на официальном сайте.



В документе подчеркивается, что свобода совести и вероисповедания, в том числе - «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения» - гарантируется 28-й статьей Конституции. Ограничить это право в целях защиты здоровья граждан можно только Федеральным законом, уточнили в РПЦ, сославшись на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

