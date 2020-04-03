Из-за риска утечки топлива в России отзывают почти тысячу Audi возрастом до 5 лет
ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило отзывную кампанию для автомобилей Audi TT. Более восьмисот проданных в России машин этой модели могут стать пожароопасными при аварии.
Как сообщает 3 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 833 автомобиля Audi TT, проданных в период с 2015 по 2019 годы. VIN-коды машин приведены в перечне, опубликованном на сайте ведомства.
У этих «Ауди» в случае ДТП топливный бак может повредиться и потерять герметичность. В результате возможен разлив топлива, которое может воспламениться на горячих поверхностях.
Попавшие под отзыв автомобили необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, где на кронштейн для безопасности установят защиту компонентов. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.