ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило отзывную кампанию для автомобилей Audi TT. Более восьмисот проданных в России машин этой модели могут стать пожароопасными при аварии.

Как сообщает 3 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 833 автомобиля Audi TT, проданных в период с 2015 по 2019 годы. VIN-коды машин приведены в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

У этих «Ауди» в случае ДТП топливный бак может повредиться и потерять герметичность. В результате возможен разлив топлива, которое может воспламениться на горячих поверхностях.