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03.04.2020 22:22
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Из-за риска утечки топлива в России отзывают почти тысячу Audi возрастом до 5 лет

Фото: Audi

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило отзывную кампанию для автомобилей Audi TT. Более восьмисот проданных в России машин этой модели могут стать пожароопасными при аварии.

Как сообщает 3 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 833 автомобиля Audi TT, проданных в период с 2015 по 2019 годы. VIN-коды машин приведены в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

У этих «Ауди» в случае ДТП топливный бак может повредиться и потерять герметичность. В результате возможен разлив топлива, которое может воспламениться на горячих поверхностях.

Попавшие под отзыв автомобили необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, где на кронштейн для безопасности установят защиту компонентов. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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