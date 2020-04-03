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03.04.2020 14:10
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В машинах ездить по одному, у подъезда больше двух не собираться. Москвичам разъяснили правила самоизоляции

Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников пояснил, как вести себя в условиях пандемии, чтобы не «заработать» штраф. Тем временем полиция отчиталась о 145 протоколах за нарушение самоизоляции.

Слова Шапошникова 3 апреля приводит РИА Новости. Депутат сообщил, что полиция может остановить автомобиль и, в случае если в нем будет больше одного человека, всех оштрафовать — в салоне невозможно соблюсти дистанцию в полтора метра. Исключение составят случаи, когда люди живут и самоизолировались вместе. Шапошников добавил, что никто не будет мешать жителям столицы уехать из квартиры на дачу.

Собираться группами на улице нельзя. Три стоящих, например, возле подъезда человека — это штраф для каждого.

На сегодняшний день столичная полиция составила 145 протоколов по статье о неповиновении распоряжению должностного лица. Это те, кто нарушал жесткие условия самоизоляции — вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшие с больным.

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Комментарии (5)

Vasilis
Разделяй и властвуй)))
efela
Все эти распоряжения более чем не законны, и попахивают идиотизмом.
А скорей всего корреспонденты Ф. опять что-то перепутали - здесь очень интересно трактуют всевозможные постановления, и эти трактовки часто расходятся с текстом документов.
krasnonosov
А если стоишь вдвоем и подошел милиционер с соплями? Это получается сразу куча штрафов и за сбор втроем и за контакт с больным...
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