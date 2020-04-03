В машинах ездить по одному, у подъезда больше двух не собираться. Москвичам разъяснили правила самоизоляции
Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников пояснил, как вести себя в условиях пандемии, чтобы не «заработать» штраф. Тем временем полиция отчиталась о 145 протоколах за нарушение самоизоляции.
Слова Шапошникова 3 апреля приводит РИА Новости. Депутат сообщил, что полиция может остановить автомобиль и, в случае если в нем будет больше одного человека, всех оштрафовать — в салоне невозможно соблюсти дистанцию в полтора метра. Исключение составят случаи, когда люди живут и самоизолировались вместе. Шапошников добавил, что никто не будет мешать жителям столицы уехать из квартиры на дачу.
Собираться группами на улице нельзя. Три стоящих, например, возле подъезда человека — это штраф для каждого.
На сегодняшний день столичная полиция составила 145 протоколов по статье о неповиновении распоряжению должностного лица. Это те, кто нарушал жесткие условия самоизоляции — вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшие с больным.