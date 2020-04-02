Горизбирком попросил ЦИК перенести довыборы в Заксобрание. Решение примут 3 апреля

Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратилась в ЦИК с просьбой рассмотреть вопрос о переносе довыборов в городской парламент. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба СПбИК.



Обращение в Центральную комиссия Горизбирком направил 2 апреля. Как пояснили в ГИКе, с такой просьбой было решено обратиться «в связи с наличием угрозы жизни и здоровью избирателей, в случае если на территории Санкт-Петербурга в период действия режима повышенной готовности будут проводиться избирательные действия».

Напомним, 1 апреля вступил в силу закон, который наделяет Центральный избирком полномочиями переносить даты выборов и референдумов в случае введения повышенной готовности в чрезвычайной ситуации или ЧС. Для этого нижестоящая комиссия должна направить в ЦИК мотивировочное обращение. 3 апреля состоится заседание комиссии, на повестке стоит вопрос об отложении назначенных в РФ выборах.