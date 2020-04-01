США почти исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты

Правительство США практически исчерпало запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть использованы в борьбе с распространением нового типа коронавируса, сообщает 1 апреля РИА Новости со ссылкой на источники агентства Reuters.



В комплекты средств защиты входят маски, респираторы, перчатки, халаты и защитные экраны. Небольшое количество таких комплектов было зарезервировано для нужд служб первого реагирования.



По данным агентства, такую ситуацию обусловил тот факт, что Штаты обращались к федеральному правительству на протяжении последних нескольких недель с просьбой выделить им большое количество средств индивидуальной защиты для больниц, борющихся с распространением коронавируса.

