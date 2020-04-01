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01.04.2020 08:30
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США почти исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты

Правительство США практически исчерпало запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть использованы в борьбе с распространением нового типа коронавируса, сообщает 1 апреля РИА Новости со ссылкой на источники агентства Reuters.

В комплекты средств защиты входят маски, респираторы, перчатки, халаты и защитные экраны. Небольшое количество таких комплектов было зарезервировано для нужд служб первого реагирования.

По данным агентства, такую ситуацию обусловил тот факт, что Штаты обращались к федеральному правительству на протяжении последних нескольких недель с просьбой выделить им большое количество средств индивидуальной защиты для больниц, борющихся с распространением коронавируса.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что национальный стратегический резерв средств индивидуальной защиты практически пуст, отметив, что комплекты выделяются тем, кто в них больше нуждается.

Ранее сообщалось, что российский самолет с медицинским оборудованием и грузом масок вылетел в США.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики, число подтвержденных случаев заражения в США составило более 188 тысяч, скончались уже 3873 человека.

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