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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

01.04.2020 07:39
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Российский самолет с медицинским оборудованием и грузом масок вылетел в США

Российский самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом и грузом медицинских масок вылетел в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Представитель администрации США сообщал агентству о том, что в Вашингтоне ожидают прибытия борта в среду, 1 апреля. Он уточнил, что власти намерены сразу же начать использовать все необходимые предметы, которые прошли проверку Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.

О помощи США в сдерживании пандемии президент России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта. Предложение исходило от российского президента.

По данным Университета Джона Хопкинса в США умерли 3,9 тыс. человек, у которых был выявлен коронавирус. Общее число случаев заболевания в стране — 189 035. По этому показателю США занимают лидирующие позиции в мире. Всего коронавирусом заразились 858 785 человек во всех странах, где он был выявлен.

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Комментарии (12)

260789251
как в киндзадзе....
власти живут на другой планете...
дибилы, сначала себя обеспечьте !!!
масок нет, даже тех что не помогают
в магазинах нет доступных средств защиты вообще!
Lazy
А я вот сегодня в аптеку заходил - вчера поступление товара было: но масок опять в том товаре нет.
sha_5e4d8c662c249
Привет российским врачам.
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