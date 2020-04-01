Российский самолет с медицинским оборудованием и грузом масок вылетел в США
Российский самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом и грузом медицинских масок вылетел в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Представитель администрации США сообщал агентству о том, что в Вашингтоне ожидают прибытия борта в среду, 1 апреля. Он уточнил, что власти намерены сразу же начать использовать все необходимые предметы, которые прошли проверку Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.
О помощи США в сдерживании пандемии президент России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта. Предложение исходило от российского президента.
По данным Университета Джона Хопкинса в США умерли 3,9 тыс. человек, у которых был выявлен коронавирус. Общее число случаев заболевания в стране — 189 035. По этому показателю США занимают лидирующие позиции в мире. Всего коронавирусом заразились 858 785 человек во всех странах, где он был выявлен.