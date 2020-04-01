Российский самолет с медицинским оборудованием и грузом масок вылетел в США

Российский самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом и грузом медицинских масок вылетел в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.



Представитель администрации США сообщал агентству о том, что в Вашингтоне ожидают прибытия борта в среду, 1 апреля. Он уточнил, что власти намерены сразу же начать использовать все необходимые предметы, которые прошли проверку Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.



О помощи США в сдерживании пандемии президент России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта. Предложение исходило от российского президента.

