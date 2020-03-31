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31.03.2020 20:39
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Возле «Меги Дыбенко» горит большое поле сухой травы

Пожар в поле между торговым комплексом на востоке Петербурга и ТЭЦ начался вечером 31 марта. Горит трава и мусор.

Фото пожара во Всеволожском районе Петербурга появилось в соцсетях. Огонь, судя по кадрам, занял площадь в несколько сотен квадратных метров. Пламя наблюдают из окон жители Невского района.

Точную площадь в областном МЧС пока сказать затрудняются, но отмечают, что горит сухая трава и мусор, пишет 47News.

Крупный пожар в поле в минувшие выходные тушили в Ростове-на-Дону, в огне погиб пожарный. 31 марта камыши на площади более чем в тысячу «квадратов» горят в Анапе.

Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Александр
Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Александр
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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Комментарии (2)

aringa
там нет травы, только мусор. удобно. там так всегда делают. не надо убирать. мы тут живем, как на мусоросжигательном заводе. вокруг в полях горы мусора, который потом просто сжигают.
hal9000
Сейчас везде ..вся страна горит..куда не заехать все в дыму..траву жгут кругом...лесничества все оптимизировали чтобы лес воровать..смотреть некому..все тащат кто скока сможет..
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