Пожар в поле между торговым комплексом на востоке Петербурга и ТЭЦ начался вечером 31 марта. Горит трава и мусор.



Фото пожара во Всеволожском районе Петербурга появилось в соцсетях. Огонь, судя по кадрам, занял площадь в несколько сотен квадратных метров. Пламя наблюдают из окон жители Невского района.

Точную площадь в областном МЧС пока сказать затрудняются, но отмечают, что горит сухая трава и мусор, пишет 47News.

Крупный пожар в поле в минувшие выходные тушили в Ростове-на-Дону, в огне погиб пожарный. 31 марта камыши на площади более чем в тысячу «квадратов» горят в Анапе.