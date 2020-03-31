В Финляндии снижается число новых заражений, но число смертей выросло до 17

По сравнению с приростом предыдущих дней, +71 случай — относительно немного.

В Финляндии на 31 марта зарегистрировано 1384 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Об этом 31 марта сообщает Национальный институт здравоохранения THL.

Госпитализировано 137 человек, 56 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Число смертей от коронавируса выросло до 17. Всего за время эпидемии в стране сделано 22,6 тысячи тестов на коронавирус.



По данным нового исследования THL, смертность от коронавируса может составлять менее 1%.