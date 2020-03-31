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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

31.03.2020 17:50
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В Финляндии снижается число новых заражений, но число смертей выросло до 17

В Финляндии на 31 марта зарегистрировано 1384 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Об этом 31 марта сообщает Национальный институт здравоохранения THL.

По сравнению с приростом предыдущих дней, +71 случай — относительно немного.

Фото: THL

Госпитализировано 137 человек, 56 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Число смертей от коронавируса выросло до 17. Всего за время эпидемии в стране сделано 22,6 тысячи тестов на коронавирус.

По данным нового исследования THL, смертность от коронавируса может составлять менее 1%.

Как сообщалось ранее, правительство Финляндии решило продлить карантин до 13 мая. Рестораны и школы будут по-прежнему закрыты, как и границы. Регион Уусимаа пока изолирован до 19 апреля.

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