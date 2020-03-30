Финляндия продлевает национальный карантин еще на месяц. Границы не откроются до 13 мая
Власти Финляндии приняли решение продлить изоляцию страны из-за эпидемии коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать минимум до 13 мая.
О пролонгации национального карантина заявила вечером 30 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин на правительственном брифинге, посвященном коронавирусу.
«Ограничительные меры кусаются, но есть основания для их продления», - уточнила премьер, сославшись на решение совета министров продлить режим ЧС еще на месяц, до 13 мая.
О закрытии въезда в страну до 13 апреля Финляндия объявила 19 марта, оперируя статистикой зараженных и умерших.
По состоянию на вечер 30 марта в Суоми зарегистрированы 1352 случая коронавируса, 13 человек умерли.
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