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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 21:12
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Финляндия продлевает национальный карантин еще на месяц. Границы не откроются до 13 мая

Власти Финляндии приняли решение продлить изоляцию страны из-за эпидемии коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать минимум до 13 мая.

О пролонгации национального карантина заявила вечером 30 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин на правительственном брифинге, посвященном коронавирусу.

«Ограничительные меры кусаются, но есть основания для их продления», - уточнила премьер, сославшись на решение совета министров продлить режим ЧС еще на месяц, до 13 мая.

О закрытии въезда в страну до 13 апреля Финляндия объявила 19 марта, оперируя статистикой зараженных и умерших.

По состоянию на вечер 30 марта в Суоми зарегистрированы 1352 случая коронавируса, 13 человек умерли.

Все о коронавирусе за 30 марта, в том числе о самоизоляции Петербурга и области, читайте в онлайне «Фонтанки».

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