Финляндия продлевает национальный карантин еще на месяц. Границы не откроются до 13 мая

Власти Финляндии приняли решение продлить изоляцию страны из-за эпидемии коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать минимум до 13 мая.



О пролонгации национального карантина заявила вечером 30 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин на правительственном брифинге, посвященном коронавирусу.



«Ограничительные меры кусаются, но есть основания для их продления», - уточнила премьер, сославшись на решение совета министров продлить режим ЧС еще на месяц, до 13 мая.



О закрытии въезда в страну до 13 апреля Финляндия объявила 19 марта, оперируя статистикой зараженных и умерших.

