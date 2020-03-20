FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 16:32
0
Печать

В Финляндии число заболевших коронавирусом за сутки выросло с 400 до 450, женщины оказались более стойкими

Количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 450. Об этом 20 марта сообщает Национальный институт здравоохранения страны THL.

Ещё в четверг, 19 марта, ведомство заявляло о 400 заболевших. Из 450 пациентов 61% составляют мужчины и 39% женщины.

По данным Yle, среди подхвативших коронавирус семеро — сотрудники спасательной службы. Также COVID-19 диагностирован у медсестры отделения онкологии и трансплантологии Новой детской больницы Хельсинки.

В медицинском округе HUS (Хельсинки и Уусимаа) зафиксировано больше половины всех случаев заражения.

Случаи заболевания коронавирусом по регионам
Случаи заболевания коронавирусом по регионамФото: THL
Случаи заболевания коронавирусом по возрасту
Случаи заболевания коронавирусом по возрастуФото: THL

Напомним, Финляндия закрыла въезд иностранцам с 19 марта по 13 апреля, в стране введён режим ЧС.

«Фонтанка» ведет онлайн обо всех «вирусных» событиях в Петербурге, стране и в мире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний