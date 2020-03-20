В Финляндии число заболевших коронавирусом за сутки выросло с 400 до 450, женщины оказались более стойкими
Количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 450. Об этом 20 марта сообщает Национальный институт здравоохранения страны THL.
Ещё в четверг, 19 марта, ведомство заявляло о 400 заболевших. Из 450 пациентов 61% составляют мужчины и 39% женщины.
По данным Yle, среди подхвативших коронавирус семеро — сотрудники спасательной службы. Также COVID-19 диагностирован у медсестры отделения онкологии и трансплантологии Новой детской больницы Хельсинки.
В медицинском округе HUS (Хельсинки и Уусимаа) зафиксировано больше половины всех случаев заражения.
Напомним, Финляндия закрыла въезд иностранцам с 19 марта по 13 апреля, в стране введён режим ЧС.
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