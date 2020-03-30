В Петербурге введен режим самоизоляции. Стремимся к Москве

Губернатор Александр Беглов предписал до 5 апреля ввести в городе жесткий режим самоизоляции, напоминающий столичный.



Петербуржцам пока до 5 апреля рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью, а также походами в ближайшие точки продажи лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

Можно добираться на работу, если есть необходимость, разрешен выгул домашних животных в 100 метрах от дома и вынос мусора до ближайшей контейнерной площадки.