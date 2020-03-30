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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 19:58
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В Петербурге введен режим самоизоляции. Стремимся к Москве

Фото: Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

Губернатор Александр Беглов предписал до 5 апреля ввести в городе жесткий режим самоизоляции, напоминающий столичный.

Петербуржцам пока до 5 апреля рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью, а также походами в ближайшие точки продажи лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

Можно добираться на работу, если есть необходимость, разрешен выгул домашних животных в 100 метрах от дома и вынос мусора до ближайшей контейнерной площадки.

Гражданам предписано соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Юрлица и ИП должны сделать разметку для посетителей в своих помещениях.

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Комментарии (210)

Rambovski
КАКИЕ ЖЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ ЖИВУЧИЕ !!! Им запрещают работать, им заблокировали проездные, им запретили выходить на улицу, им продукты в магазинах продают только до 10 часов и т.д. А они, растратчики бюджета, упорно выживают и не хотят умирать. Ну что бы им ещё такое придумать, может свет, газ и воду отключить?
Ordog83
Царя главное эвакуируйте, он нам по 19 тысяч обещал, вот заживём
260746951
Сходим в Лувр, Эрмитаж, Мариинку, Большой театр, дел много
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