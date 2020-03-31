Регионы получили право вводить налог на самозанятых

Госдума наделила регионы России правом вводить специальный налоговый режим на профессиональный доход. На пленарном заседании 31 марта парламент в целом принял соответствующий документ.



Для самозанятых в сфере предоставления услуг или продажи товаров физическим лицам ставка составит 4%. Для тех, кто оказывает услуги юрлицам или индивидуальным предпринимателям, — составит 6%.



Ранее такой льготный режим налога на профессиональный доход действовал только в 23 регионах России. В Петербурге его ввели с начала 2020 года.

