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31.03.2020 11:35
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Регионы получили право вводить налог на самозанятых

Госдума наделила регионы России правом вводить специальный налоговый режим на профессиональный доход. На пленарном заседании 31 марта парламент в целом принял соответствующий документ.

Для самозанятых в сфере предоставления услуг или продажи товаров физическим лицам ставка составит 4%. Для тех, кто оказывает услуги юрлицам или индивидуальным предпринимателям, — составит 6%.

Ранее такой льготный режим налога на профессиональный доход действовал только в 23 регионах России. В Петербурге его ввели с начала 2020 года.

Самозанятые — это люди, работающие сами на себя, у которых нет работодателя и наемных работников по трудовым договорам (при этом могут быть работники с гражданско-правовыми договорами). Годовой доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей.

Напомним, сегодня Госдума принимает пакет «коронавирусных законопроектов» сразу в трех чтениях. Депутаты уже утвердили штрафы и уголовную ответственность за нарушение карантина.

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Комментарии (6)

Иван Оклахома
Как бы в регионах не попутали самозанятых с самоизолированными
Михаил Бураков
Очень своевременно...
Runtime
Если не в теме лучше помолчать.
Этот налоговый режим могут применять ИП. При этом обязательных платежей нет.
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