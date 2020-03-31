Регионы получили право вводить налог на самозанятых

Госдума наделила регионы России правом вводить специальный налоговый режим на профессиональный доход. На пленарном заседании 31 марта парламент в целом принял соответствующий документ.
Для самозанятых в сфере предоставления услуг или продажи товаров физическим лицам ставка составит 4%. Для тех, кто оказывает услуги юрлицам или индивидуальным предпринимателям, — составит 6%.
Ранее такой льготный режим налога на профессиональный доход действовал только в 23 регионах России. В Петербурге его ввели с начала 2020 года.
Самозанятые — это люди, работающие сами на себя, у которых нет работодателя и наемных работников по трудовым договорам (при этом могут быть работники с гражданско-правовыми договорами). Годовой доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей.
Напомним, сегодня Госдума принимает пакет «коронавирусных законопроектов» сразу в трех чтениях. Депутаты уже утвердили штрафы и уголовную ответственность за нарушение карантина.