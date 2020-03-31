В России вводят суперштрафы и уголовную ответственность за нарушение карантина

В России вводится уголовная ответственность и штрафы до миллиона рублей за нарушение карантина по коронавирусу. Соответствующее решение 31 марта на пленарном заседании приняла Госдума.



Депутаты в первом чтении поддержали введение уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, запрет на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы — максимально на аналогичный срок.



«В средствах массовой информации появляются сведения о несоблюдении данных правил многими жителями нашей страны — подобная информация общедоступна в связи с массовым пользованием цифровыми сервисами. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточной мотивации людей в вопросе обеспечения безопасности как своей, так и окружающих. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил чревато усложнением борьбы с распространением инфекции, носящей характер пандемии, что является недопустимым», — говорится в пояснительной записке к документу.

