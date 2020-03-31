В России вводят суперштрафы и уголовную ответственность за нарушение карантина
В России вводится уголовная ответственность и штрафы до миллиона рублей за нарушение карантина по коронавирусу. Соответствующее решение 31 марта на пленарном заседании приняла Госдума.
Депутаты в первом чтении поддержали введение уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, запрет на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы — максимально на аналогичный срок.
«В средствах массовой информации появляются сведения о несоблюдении данных правил многими жителями нашей страны — подобная информация общедоступна в связи с массовым пользованием цифровыми сервисами. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточной мотивации людей в вопросе обеспечения безопасности как своей, так и окружающих. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил чревато усложнением борьбы с распространением инфекции, носящей характер пандемии, что является недопустимым», — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, парламент одобрил поправки о штрафах в размере до 10 млн рублей за распространение недостоверной информации о вирусной эпидемии. «Есть на сегодняшний день распространение фейков с коронавирусом. Здесь также предлагается достаточно существенное увеличение штрафов», — прокомментировал в ходе выступления депутат Павел Крашенинников.
Отметим, в настоящее время ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических прав грозит в том случае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание, отравление или смерть человека.
Напомним, ранее депутаты разрешили правительству вводить ЧС и расширили его полномочия для борьбы с коронавирусом. Причем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал, что весь «коронавирусный пакет» законопроектов примут сегодня сразу во всех чтениях.
В Петербурге была введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Для остальных ограничение на выход из дома и передвижение по городу носит рекомендательный характер. «Фонтанка» подробно писала, что можно и нельзя делать до 5 апреля.