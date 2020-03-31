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О коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 11:15
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В России вводят суперштрафы и уголовную ответственность за нарушение карантина

В России вводится уголовная ответственность и штрафы до миллиона рублей за нарушение карантина по коронавирусу. Соответствующее решение 31 марта на пленарном заседании приняла Госдума.

Депутаты в первом чтении поддержали введение уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, запрет на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы — максимально на аналогичный срок.

«В средствах массовой информации появляются сведения о несоблюдении данных правил многими жителями нашей страны — подобная информация общедоступна в связи с массовым пользованием цифровыми сервисами. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточной мотивации людей в вопросе обеспечения безопасности как своей, так и окружающих. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил чревато усложнением борьбы с распространением инфекции, носящей характер пандемии, что является недопустимым», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, парламент одобрил поправки о штрафах в размере до 10 млн рублей за распространение недостоверной информации о вирусной эпидемии. «Есть на сегодняшний день распространение фейков с коронавирусом. Здесь также предлагается достаточно существенное увеличение штрафов», — прокомментировал в ходе выступления депутат Павел Крашенинников.

Отметим, в настоящее время ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических прав грозит в том случае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание, отравление или смерть человека.

Напомним, ранее депутаты разрешили правительству вводить ЧС и расширили его полномочия для борьбы с коронавирусом. Причем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал, что весь «коронавирусный пакет» законопроектов примут сегодня сразу во всех чтениях.

В Петербурге была введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Для остальных ограничение на выход из дома и передвижение по городу носит рекомендательный характер. «Фонтанка» подробно писала, что можно и нельзя делать до 5 апреля.

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Комментарии (19)

ПитерецЪ
А еще я забыл добавить уважаемому Президенту, что некоторые депутаты и сенаторы сначала фактически призывают не соблюдать карантин и идти на богослужение, а потом за нарушение карантина прописывают безумные штрафы!
Макаров и Клишас , например, но имя им, на самом деле - легион, тех , которые без умно голосовали за впихивание "Бога" в Конституцию
ПитерецЪ
С уважением
ФИО
Ветеран труда. Пенсионер без работы

Пенсия около 20 тысяч рублей, для справки , а надо сходить в аптеку и в магазин для покупки хлорсодержащей жидкости для уборки. Кончились!
И я помню с какой жаждой халявной наживы когда-то ко мне рванул от мигранта полицейский , чтобы оштрафовать за то, что собака (не бойцовая , на поводке и со строгим ошейником, около дома пописать) была без намордника, по без умному закону Тюльпанова на 2000 рублей -нижней границы. С ума от власти сходят некоторые!
Извините! Я на самозаключении.
ПитерецЪ
Президенту Российской Федерации
Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу НЕ ПОДПИСЫВАТЬ законопроект о штрафа за нарушения карантина
Я был и остаюсь ЗА повышения штрафов, не НЕ ДО БЕЗУМИЯ ЖЕ?!!!

Или эти штрафы на Сечина с Миллером, персонально ориентированы?

Для многих пенсионеров и других бедных, которых отнюдь немало в нашей стране такие штрафы будут равны СМЕРТНОЙ КАЗНИ. Это при том, что для ряда пенсионеров, одиноких например, такое нарушение может быть вынужденным или быть следствием возрастного слабоумия
Может это способ избавиться от бедных, от пенсионеров и отнять у них последнее???
Также прошу проверить на коронавирус головного мозга всех депутатов Госдумы и , в первую очередь, господина Володина, который, похоже, убивает пенсионеров с особым сладострастием
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