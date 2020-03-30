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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 19:30
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Коронавирус выбрался за пределы Боткина. В двух петербургских больницах обнаружены заболевшие COVID-19

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, что коронавирус обнаруживают уже не только в больнице имени Боткина.

«На сегодня в двух стационарах обнаружены больные с коронавирусной инфекцией», — заявила она 30 марта в эфире канала «Санкт-Петербург». «Фонтанке» ранее сообщали, что такие больные нашлись во Введенской больнице и больнице Святого Георгия. В комитете здравоохранения эти данные не комментировали.

Напомним, что на данный момент в больнице имени Боткина находится 51 пациент с диагнозом «коронавирус». Еще 385 человек — под подозрением. Двое скончались. Как уточнила Башкетова, первый умерший, 73-летний пациент, скрыл от врачей свою поездку в Таиланд.

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Комментарии (5)

260708081
СМИ сообщают, что в Петербурге всего было 50 заболевших. Нескольких выписали, 2 умерли; почему стало 51 в больнице?
260740951
На дверях Гостиного двора объявление: " Уважаемые покупатели! Наш магазин закрыт ВПЕРВЫЕ за 235 лет работы" И действительно, даже во время Великой Отечественной войны магазин работал. А тут какая то то ли эпидемия, то ли пандемия, короче, не пойми что. Уверен, что Иосиф Виссарионович поставил бы всех этих паникёров к стенке.
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