Коронавирус выбрался за пределы Боткина. В двух петербургских больницах обнаружены заболевшие COVID-19

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, что коронавирус обнаруживают уже не только в больнице имени Боткина.



«На сегодня в двух стационарах обнаружены больные с коронавирусной инфекцией», — заявила она 30 марта в эфире канала «Санкт-Петербург». «Фонтанке» ранее сообщали, что такие больные нашлись во Введенской больнице и больнице Святого Георгия. В комитете здравоохранения эти данные не комментировали.



Напомним, что на данный момент в больнице имени Боткина находится 51 пациент с диагнозом «коронавирус». Еще 385 человек — под подозрением. Двое скончались. Как уточнила Башкетова, первый умерший, 73-летний пациент, скрыл от врачей свою поездку в Таиланд.

