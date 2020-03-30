Беглов: В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Губернатор Александр Беглов на заседании малого правительства заявил о втором скончавшемся пациенте с коронавирусом.



Как уточнил 30 марта глава города, это подтвердило вскрытие. На данный момент в больнице имени Боткина находится 51 пациент. Еще 385 человек находятся под подозрением.



Напомним, что первому умершему с коронавирусом в Петербурге было 73 года. У него было больное сердце.

