FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 14:22
8
Печать

Беглов: В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Губернатор Александр Беглов на заседании малого правительства заявил о втором скончавшемся пациенте с коронавирусом.

Как уточнил 30 марта глава города, это подтвердило вскрытие. На данный момент в больнице имени Боткина находится 51 пациент. Еще 385 человек находятся под подозрением.

Напомним, что первому умершему с коронавирусом в Петербурге было 73 года. У него было больное сердце.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

CptButtHurt
80+ лет, старенькая женщина. В отношении вируса, не удивлен.
Djnyana
ЖК Маленькая Франция по-прежнему трудится! Скорей всего, Элитное Жильё - более чем стратегический объект! Из окна вижу: человек в экскаваторе, который больше всех наводит Шуму, явно с Температурой - где изоляция!? )
Пора вводить проверки, не все закрыты предприятия!!!
Сеть парикмахерски Леди, работают до сих пор, потому как никто не контролирует!
А это 60 салонов по городу!!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний