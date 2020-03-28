Первому умершему с коронавирусом в Петербурге было 73 года. У него было больное сердце

Комитет по здравоохранению рассказал о личности первого умершего с коронавирусом в Петербурге. Им оказался 73-летний мужчина, который вернулся из Таиланда.



Мужчина прилетел 1 марта и был госпитализирован 23 числа с двухсторонней пневмонией. Его обследовали и лечили. Из-за нарастания дыхательной недостаточности перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, утром 28 марта он скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

«Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью», - сообщили в комитете.