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28.03.2020 19:46
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Первому умершему с коронавирусом в Петербурге было 73 года. У него было больное сердце

Комитет по здравоохранению рассказал о личности первого умершего с коронавирусом в Петербурге. Им оказался 73-летний мужчина, который вернулся из Таиланда.

Мужчина прилетел 1 марта и был госпитализирован 23 числа с двухсторонней пневмонией. Его обследовали и лечили. Из-за нарастания дыхательной недостаточности перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, утром 28 марта он скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

«Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью», - сообщили в комитете.

«Ранее у пациента был взят анализ на новый коронавирус COVID-19 и прижизненно получен первый положительный результат», - добавили в Комздраве.

Точная причина смерти будет установлена по результатам паталогоанатомического исследования. Оперативный штаб города напоминает о необходимости соблюдения пожилыми людьми режима самоизоляции, а также о важности своевременного обращения к врачу.

За день в Петербурге прибавилось 11 случаев заражения Covid19, всего их 37.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

nuga
У меня тоже мама умерла от пневмании много лет назад и соседки по её палате тоже,но это почему то Комздрав не заинтересовало тогда. Пневмания давно рядовым заболеванием стало,напугали открытием,лучше бы лечить научились. Я в детстве пять раз болела и советские врачи за 5 дней ставили на ноги,никто не мучал пациента новомодными таблетками,от которых острая пневмания переходит в хроническую и смерть.
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