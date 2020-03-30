FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 18:47
2
Печать

«Проезжать можно, выходить нельзя». У «карантинных» городов в Ленобласти поставят специальные таблички

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что разрабатывает план дальнейших действий после закрытия населённых пунктов и городов из-за коронавируса. Сейчас он думает над режимом, при котором граждане всё-таки смогут «ездить на работу или по иным надобностям». Об этом 30 марта пишет 47news.

По словам Дрозденко, первостепенная задача — не допустить бесцельных передвижений «ни самих жителей Мурино, ни жителей Петербурга в город Мурино», который переходит в режим изоляции уже 31 марта.

Правительство области уже заказало специальные таблички. Как пояснил Дрозденко, после согласования с прокуратурой и Роспотребнадзором они будут установлены рядом с названиями временно закрытых населённых пунктов прямо при въезде в них.

«Табличка очень простая: «Временно посещение данного пункта запрещено, проводятся карантинные мероприятия» /.../ Проезжать можно, выходить нельзя», — сообщил губернатор и добавил, что помимо Мурино такой знак могут оперативно установить в Сертолово. Так поступят, если там подтвердится случай заражения коронавирусом.

Ограничения из-за эпидемии пневмонии нового типа со вторника также вводят в Янино и Энколово Всеволожского района, Кингисеппе и в деревне Глинка Тосненского района. Петербуржцев просят не приезжать в область, даже если речь идёт о посещении пожилых родственников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260776731
Так просят или запрещают?
Неужели сложно нормально сформулировать?
А какие критерии, кому можно, а кому нельзя? А если человек работает в одном, а живёт другом районе? А если это грузоперевозки, доставка, ремонтные работы?
Как и кто будет контролировать? Какие санкции за нарушение? Просто не пропустят или оштрафуют? На какую сумму?
Kot Piter
Я всегда говорил, что Мурино и Кудрово надо окружить забором, и обмотать "колючкой". Пусть начнут со строительства у себя очистных сооружений, ну а потом "фабрик, заводов, газет, пароходов"! А то построили город-"прилипалу" к Петербургу. Тьфу. =/
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний