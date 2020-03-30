«Проезжать можно, выходить нельзя». У «карантинных» городов в Ленобласти поставят специальные таблички

По словам Дрозденко, первостепенная задача — не допустить бесцельных передвижений «ни самих жителей Мурино, ни жителей Петербурга в город Мурино», который переходит в режим изоляции уже 31 марта.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что разрабатывает план дальнейших действий после закрытия населённых пунктов и городов из-за коронавируса. Сейчас он думает над режимом, при котором граждане всё-таки смогут «ездить на работу или по иным надобностям». Об этом 30 марта пишет 47news.

Правительство области уже заказало специальные таблички. Как пояснил Дрозденко, после согласования с прокуратурой и Роспотребнадзором они будут установлены рядом с названиями временно закрытых населённых пунктов прямо при въезде в них.



«Табличка очень простая: «Временно посещение данного пункта запрещено, проводятся карантинные мероприятия» /.../ Проезжать можно, выходить нельзя», — сообщил губернатор и добавил, что помимо Мурино такой знак могут оперативно установить в Сертолово. Так поступят, если там подтвердится случай заражения коронавирусом.



Ограничения из-за эпидемии пневмонии нового типа со вторника также вводят в Янино и Энколово Всеволожского района, Кингисеппе и в деревне Глинка Тосненского района. Петербуржцев просят не приезжать в область, даже если речь идёт о посещении пожилых родственников.

