Петербуржцев просят не торопиться в закрытую на карантин Ленобласть даже ради пожилых родственников

Гражданам посоветовали не приезжать в Ленобласть, даже если речь идёт о посещении пожилых родственников. Информацию 30 марта со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Дрозденко передаёт издание 47news.



Запрет на «шатания туда-сюда» из-за ситуации с коронавирусом вступают в силу с 31 марта. Передвигаться по Ленобласти до окончания особого режима можно будет исключительно в пределах своего района. Запрещено заходить в леса и заниматься охотой. Особенно строго соблюдать режим изоляции необходимо людям старше 65 лет. Возрастная группа населения находится в зоне риска.

