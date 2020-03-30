FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

30.03.2020 18:07
8
Печать

Петербуржцев просят не торопиться в закрытую на карантин Ленобласть даже ради пожилых родственников

Гражданам посоветовали не приезжать в Ленобласть, даже если речь идёт о посещении пожилых родственников. Информацию 30 марта со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Дрозденко передаёт издание 47news.

Запрет на «шатания туда-сюда» из-за ситуации с коронавирусом вступают в силу с 31 марта. Передвигаться по Ленобласти до окончания особого режима можно будет исключительно в пределах своего района. Запрещено заходить в леса и заниматься охотой. Особенно строго соблюдать режим изоляции необходимо людям старше 65 лет. Возрастная группа населения находится в зоне риска.

Приехать на дачный участок жителям других регионов разрешено исключительно в том случае, если у них есть право собственности на объект недвижимости (или регистрация). За пределы посёлков при этом также просят не выходить.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

german_5e4d02dc5a4f9
А 47 и пресс-служба это что теперь - законодательный и исполнительный орган?
Фонтанка, дайте, пожалуйста, ссылку на документ.
Vurgagain
Мда... Государство полностью самоустранилось. Регионы вертят как хотят.
LGlo
Т.е. пожилые родственники, живущие постоянно на даче, должны будут с голоду подохнуть, раз им из города ничего будет не привезти? Губернатор вообще в курсе, что полноценные продуктовые магазины далеко не в каждой деревне есть, не говоря уж про СНТ?
Хороший метод выпилить часть населения...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний