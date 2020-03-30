Власти Петербурга сделали посещение детсадов бесплатными до лета. Для воспитанников предусмотрены сухпайки
Петербургские власти озаботились организацией доппомощи тем, кто наиболее уязвим перед новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Об этом стало известно в ходе очередного заседания городского правительства 30 марта.
По словам губернатора Александра Беглова, в рамках его поручения членам парламента готовится постановление о дополнительных мерах поддержки дошкольников и пенсионеров.
Воспитанники детских садов, продолжающие ходить в дошкольные учреждения, смогут посещать их бесплатно до 1 июня, а также рассчитывать на получение сухого пайка. На этой неделе у них, как у всех, внеплановые каникулы, а с 6 апреля разрешается свободное посещение.
Для самоизолировавшихся петербуржцев в возрасте 65 лет и старше предусмотрена выплата в размере двух тысяч рублей на банковскую карточку.
Напомним, ранее на совещании в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что количество скончавшихся от коронавируса горожан увеличилось до двух. Второй летальный случай подтвердило вскрытие.
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