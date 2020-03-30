Компенсацию за путевки, купленные заранее, обещает россиянам Госдума

Российские туристы, заблаговременно купившие путевки, получат полную компенсацию после принятия закона о дополнительных полномочиях кабмина РФ в условия ЧС. Об этом 30 марта сообщил журналистам глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
«В законопроекте о чрезвычайных мерах, который внесен правительством, также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентные компенсации и возврат денег. Это закон. Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе», — сказал Дегтярев.
По данным народного избранника, на данный момент за рубежом остаются 50 тыс. российских туристов. Для того чтобы вернуть их на родину, потребуются средства фондов персональной ответственности туроператоров. Сейчас они составляют порядка 1,7 млрд рублей.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.
26 марта правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий ему право принимать решение о возврате туристам средств из фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничений на въезд в иностранные государства. В случае принятия кабмином такого решения при расторжении договора до начала путешествия уплаченная сумма будет возвращаться туристу в полном размере, а после начала путешествия — ее часть, пропорциональная стоимости не оказанных услуг.