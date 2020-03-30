Компенсацию за путевки, купленные заранее, обещает россиянам Госдума

Российские туристы, заблаговременно купившие путевки, получат полную компенсацию после принятия закона о дополнительных полномочиях кабмина РФ в условия ЧС. Об этом 30 марта сообщил журналистам глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.



«В законопроекте о чрезвычайных мерах, который внесен правительством, также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентные компенсации и возврат денег. Это закон. Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе», — сказал Дегтярев.

