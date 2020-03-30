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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 13:12
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«Люди в белом» продезинфицировали центр Баку. Очевидцы засняли процесс на видео

Отряд дезинфекторов в белоснежной спецодежде прошёлся по центру Баку. Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) засняли очевидцы.

Как пишет 30 марта местное издание Vesti.az, мероприятия проводились в рамках акции по борьбе с коронавирусом «Оставайся дома!». Судя по видеозаписи, в ней приняли участие несколько десятков человек, которые были в защитных костюмах и со специальным оборудованием.

В Азербайджане официально подтверждены 209 случаев заболевания COVID-2019. Новая инфекция унесла жизни четырех жителей страны, выздоровели 15.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

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Комментарии (1)

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