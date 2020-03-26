Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн
Ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн.
В России продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За день прирост новых больных составил 182 человека. Из них большая часть по-прежнему приходится на Москву — 136. В Петербурге зафиксировано 5 новых случаев.
Народ в супермаркете укомплектован, хотя и не использует защиту. Противогаз из Военторга — около 2500 рублей плюс фильтры по 800 рублей каждый. А менять фильтры нужно примерно каждые 5 часов. Дороговат карантин нынче.
Корреспондент «Фонтанки» встретил на улице пожилую петербурженку в двойной маске. Она рассказала, что взяла их из старых запасов и пропитывает серебряной водой. Но чуткий нос корреспондента уловил спиртовые нотки.
Применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом — замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения. (Цитата по РИА Новости)
Там добавили, что жесткий карантин в России в связи с коронавирусом пока не нужен.
Фуд-корт в Невском центре послушно выполнил рекомендации и закрылся для посетителей.
А правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий новые полномочия для кабмина во время ЧС и при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, в том числе право вводить режим ЧС на всей территории страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Но вернул с небес на землю, добавив, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса вынужденные меры, тем меньше они продлятся.
А вот Владимир Владимирович на встрече с предпринимателями успокоил, что ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему, но вопрос в сроках.
Россияне запаслись едой на три месяца. Среднестатистической российской семье хватит продуктов, закупленных с 9 по 22 марта, на 108 дней. Такой вывод сделали аналитики X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») после анализа покупок последних двух недель.
По данным ретейлера, в этот период образовалась группа продуктов повышенного спроса, продажи которых в разы превышали обычный уровень: мясных консервов в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.
Фанаты «Спартака» поддержали врачей и больных главной «коронавирусной» клиники страны в Коммунарке:
«Борись и побеждай!» Фанаты «Спартака» поддержали врачей и заражённых коронавирусом в Коммунарке— Чемпионат (@championat) March 26, 2020
Респект этим парням! 💪🏻#coronavirus pic.twitter.com/zDjagnLe25
Сообщение о штрафах для родителей, чьи дети разгулялись по торговым центрам и улицам, распространяется в школьных чатах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали горожане 26 марта.
Родители передают друг другу в мессенджерах информацию о том, что якобы с 25 марта по 12 апреля полиция будет патрулировать ТЦ и улицы и выявлять гуляющих детей. «В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом!» — говорится в сообщении.
В ГУ МВД по городу и Ленобласти опровергли проведение подобных рейдов, назвали информацию о штрафах фейком и напомнили, что за распространение неверных сведений предусмотрена административная ответственность.
В Кремле пытаются успокоить, что в России де-факто нет эпидемии коронавируса, а эвентуальные рассуждения о возможности введения режима ЧС в стране назвали неуместными. И власти пока не видят никаких оснований для продления предстоящей выходной недели. Обо всем этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.
Кстати, за майские праздники можно не переживать. Предстоящая неделя выходных пройдет не за счет этих дней.
На дорогах станет интересно. В МВД сообщили, что ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса. Посидеть в машине у инспектора и поговорить, как вы докатились до такой жизни, тоже не получится. И на стационарный пост вас не пригласят. Сотрудники будут работать в масках.
Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Переждать неделю на курортах в России тоже не получится. Крым уже объявил, что вводит жесткий карантин. К слову, полуостров крайне ответственно относится к ситуации, поскольку на кону курортный сезон.
«Всем объявлен выходной день, и это первично, кроме предприятий, которые осуществляют жизнедеятельность. Все остальные предприятия уходят в вынужденный отпуск с сохранением заработной платы. Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине. Уровень максимального карантина. Да, будет тяжело, но нам надо это пережить, иначе мы будем без конца барахтаться с этой гадостью. Нужно закрыться на неделю», — сказал Константинов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса (цитата по РИА Новости).
Мэр Сочи на своей странице «ВКонтакте» попросил туристов объезжать город стороной.
Жилищный комитет продлит предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг всем петербуржцам, у которых срок этой субсидии истекает 31 марта и 30 апреля 2020 года. Выплата продлевается на полгода автоматически.
Обычно для ее продления надо лично обратиться с заявлением и комплектом документов в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий».
Минобороны до 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны России Шойгу.
Руководство ВГТРК проводит эксперимент — ведущие телеканала «Россия 24» выходят в прямой эфир прямо из своих домов и квартир. При этом на телеканале сразу оговариваются о том, что во время эксперимента возможны технические сбои.
Власти неустанно взывают к совести сограждан, которые воспринимают предстоящие выходные дни как неожиданные каникулы. Для тех, кто «демонстрирует редкое легкомыслие» и не соблюдает связанные с коронавирусом требования, будут введены штрафы, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.
Москва готовится к президентским выходным. Закрыто будет практически все, чтобы горожане не шлялись по улицам без дела. Шутки про женщин с отросшими корнями волос и облупившимся маникюром могут стать реальностью. Салонам красоты также рекомендовали закрыться на это время. Видимо, в Петербурге меры будут аналогичные московским.
Россия закрылась от внешнего мира. Авиасообщение со всеми странами остановлено. «Аэрофлот» будет вывозить застрявших за рубежом сограждан. По приезде их ждет проверка и анализы прямо в аэропорту, а дальше 14-дневный карантин.