Сообщение о штрафах для родителей, чьи дети разгулялись по торговым центрам и улицам, распространяется в школьных чатах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали горожане 26 марта.

Родители передают друг другу в мессенджерах информацию о том, что якобы с 25 марта по 12 апреля полиция будет патрулировать ТЦ и улицы и выявлять гуляющих детей. «В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом!» — говорится в сообщении.



В ГУ МВД по городу и Ленобласти опровергли проведение подобных рейдов, назвали информацию о штрафах фейком и напомнили, что за распространение неверных сведений предусмотрена административная ответственность.

