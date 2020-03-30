FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 11:11
4
Печать

Нефть продолжает падение. Баррель Brent стоит меньше 23 долларов

Стоимость нефти марки Brent снова падает — 30 марта «черное золото» с поставкой в мае опустилось до 23 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.

Как следует из данных торгов, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае начала падать с 9 утра. За полтора часа показатель снизился с $23,64 до $22,77. В последний раз ее стоимость опускалась так низко в ноябре 2002 года. Позже нефть начала расти, поднявшись в стоимости до $22,95 за баррель.

Напомним, открытие Московской биржи в понедельник, 30 марта, началось с падения рубля — за доллар давали 80,36 рубля, стоимость евро подскочила до 88,95 рубля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний