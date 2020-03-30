Нефть продолжает падение. Баррель Brent стоит меньше 23 долларов

Стоимость нефти марки Brent снова падает — 30 марта «черное золото» с поставкой в мае опустилось до 23 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.



Как следует из данных торгов, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае начала падать с 9 утра. За полтора часа показатель снизился с $23,64 до $22,77. В последний раз ее стоимость опускалась так низко в ноябре 2002 года. Позже нефть начала расти, поднявшись в стоимости до $22,95 за баррель.



Напомним, открытие Московской биржи в понедельник, 30 марта, началось с падения рубля — за доллар давали 80,36 рубля, стоимость евро подскочила до 88,95 рубля.

