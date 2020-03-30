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30.03.2020 10:08
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На открытии биржи рубль падает, несмотря на небольшой рост нефти. Доллар больше 80

На открытии Московской биржи в понедельник, 30 марта, котировки рубля резко упали к уровню закрытия в минувшую пятницу.

По состоянию на 10:05 за доллар давали 80,36 рубля против 78,8 рубля в пятницу вечером. Стоимость евро подскочила до 88,95 против 87,8 в пятницу.

Падение рубля, и так подешевевшего на треть с Нового года, происходит на фоне слабого, но заметного роста цены на нефть. После падения в пятницу до 24,2 доллара за баррель марки Brent, в понедельник в 10:00 она торгуется уже по 26,8.

Тем не менее рекордно низкие цены на нефть могут оказаться серьезным вызовом для российских властей. Бюджет России на 2020 год сверстан из расчета 42,4 доллара за баррель российской марки Urals и 68 рублей за доллар.

Уже 23 марта котировки российской марки падали ниже психологически важной отметки в 20 долларов, однако затем неплохо отыгрались — до 24,7. Однако рано утром 30 марта цена на Urals снова опускалась ниже 20 долларов.

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Комментарии (2)

alexadmin
Биржа еще существует - уже хорошая новость!
260741301
Фонтанка! Вы куда смотрите? В 10 утра сегодня Брент стои 23.25 а Юрался, чоотвественно, около 20.70
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