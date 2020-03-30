На открытии биржи рубль падает, несмотря на небольшой рост нефти. Доллар больше 80

На открытии Московской биржи в понедельник, 30 марта, котировки рубля резко упали к уровню закрытия в минувшую пятницу.

По состоянию на 10:05 за доллар давали 80,36 рубля против 78,8 рубля в пятницу вечером. Стоимость евро подскочила до 88,95 против 87,8 в пятницу.

Падение рубля, и так подешевевшего на треть с Нового года, происходит на фоне слабого, но заметного роста цены на нефть. После падения в пятницу до 24,2 доллара за баррель марки Brent, в понедельник в 10:00 она торгуется уже по 26,8.