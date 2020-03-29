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29.03.2020 21:42
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Москва и Московская область ввели супер-меры самоизоляции.

Петербургу — приготовиться

Что известно к этому часу о новых правилах поведения граждан в карантине.

Праздные выходные закончатся для москвичей всеобщей самоизоляцией, которой они пренебрегли. На улицу с 30 марта им можно будет выходить с разрешения мэрии. Такие же ограничения вводятся и в Подмосковье. Третьим регионом по числу заболевших коронавирусом в России идет Петербург.

Лозунг «Отступать некуда, за нами Москва» стал неактуальным. К 29 марта обнародованы данные о более тысячи положительных тестов на коронавирус. Вопреки распространенному мнению, что он косит тех, кому 65 с плюсом, среди них — и дети, а под аппаратами ИВЛ лежат все больше молодые люди. Скончались шестеро. И мэр Собянин решил ввести в городе спецпропуска, социальную дистанцию и максимально ограничить все передвижения. Это максимально похоже на жесткий сценарий борьбы с инфекцией из Италии.

Опубликованный 29 марта указ мэра кардинально ужесточает правила нахождения в Москве. C понедельника, 30 марта, режим самоизоляции вводится для всего населения города, а не только для граждан старше 65 лет.

Это значит, что покидать квартиру жителям разрешается только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если компания работает), похода в магазин или аптеку, для выгула домашних животных, не дальше 100 метров от дома, и при необходимости вынести мусор. Или в случае угрозы жизни и здоровью.

В ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить можно будет «при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы».

Не уточнено, понадобится ли этот пропуск для всех случаев нахождения на улице, однако Собянин подчеркнул, что запрета на выезд из города и въезд в него нет. Сам вид пропусков пока не утвержден.

Пока же на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах москвичам предписано соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее, чем в 1,5 метра. Исключением из правил могут быть только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, будут обязаны нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Всем, у кого подтвердят диагноз коронавирус, и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, обещают начать выдавать противовирусные препараты бесплатно.

В мэрии признают, что многие потеряют работу. В связи с этим готовится специальный комплекс мер поддержки. Его первым шагом станет региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19500 рублей в месяц. Назначаться она будет автоматически, без заявлений. Точно такие же меры приняты и в Подмосковье.

Отдельно отмечается, что режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд и выезд в Московскую область и Москву. Город не закрывается. Речь идёт только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома, уточнил оперштаб области. Также указ Собянина пока не запрещает движение личного и общественного транспорта.

Депутаты Мосгордумы уже начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер.

В похожем режиме уже скоро месяц как живет вся Италия. Люди выходят раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Им приходится получать разрешение на выход, и позволено зайти только в магазин рядом с домом, в радиусе до одного километра. Следят за этим с помощью GPS — номер телефона указывается при запросе разрешения на выход. Спорт вне дома запрещен. Нарушителям грозит штраф в 206 евро и уголовная ответственность. Расставленные по городам посты проверяют всех подряд — и пешеходов и автомобилистов.

Грозят ли такие жесткие меры Петербургу и когда — сейчас никто не скажет. Губернатор Александр Беглов говорил лишь, что город полностью закрыть нельзя. Но в Северной столице уже 42 заболевших и один умерший. Закрыты музеи и театры, до 5 апреля не смогут обслуживать посетителей все бары, рестораны, кафе, столовые, выборочно работают непродуктовые магазины — идти петербуржцам особо и некуда. Но возможность хотя бы просто выйти на улицу в разгар пандемии оказалась слишком заманчивой для тысяч горожан, которые отправились в выходные на шашлыки, в храмы и на прогулки.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (56)

Поражают комментаторы-знатоки-вирусологи, я вот в любом случае помирать не собираюсь, также как и не хочу, чтобы кто-то умирал. Вы лучше посмотрите, что в мире творится и статистику по смертям в других странах посмотрите и это только начало. Есть друзья и в Италии, и в Испании, и в Великобритании, у которых уже сейчас нет возможности получить лечение и еду. А вы думаете об одной неделе, думать только о своей заднице в данное время недопустимо. В Европе тоже говорили, что у них вируса и эпидемии нет, заговор масонов, рептилоидов и инопланетян и всеобщего правительства. Жалко врачей и людей.
260768321
А вот вопрос если я вожу на работу свою супругу, сам работаю на удаленке, ее не переводят, это нарушение? Обратно то я один еду? Ей что теперь увольняться??? Или на метро ехать и заражаться?
4eJIoBeK
Удивительно как некоторые болтуны говорят о полном карантине.
"Взять все и остановить! "

А что через 2 недели жрать будут миллионы людей?
Финансовых запасов у 90 процентов населения РФ нет никаких, в городах , большиство снимает квартиры, платить уже через 2 -3 недели будет нечем, тк нет зарплаты, а нет денег, нет и еды, Это же чистое безумие , через 3-4 недели, будет полнейший аллес, даже не 90е, людям будет негде жить и нечего есть!
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