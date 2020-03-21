Беглов: Петербург полностью закрыть нельзя. У властей есть план, но рассказывать его не будут: «Зачем вам это надо?»

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, рассматривается ли полное закрытие Северной столицы, если ситуация с коронавирусом будет развиваться дальше. По его словам, это невозможно.



«Город полностью закрыть нельзя. Нельзя закрыть все рестораны, нельзя закрыть метро. Что тогда будет? Продукты не будут привозить и многое другое», — сказал Беглов 21 марта.



Он уточнил, что у Смольного есть план действий по сдерживанию инфекции.



«У нас есть переменная составляющая в математической модели — количество заболевших и количество находящихся под подозрением. В зависимости от этого мы принимаем решения. Есть чёткий план действий, я его не буду вам всем рассказывать, зачем вам это надо? План сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они действительно эффективные — мы не даём массового распространения», — отметил он.

