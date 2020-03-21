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21.03.2020 14:12
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Беглов: Петербург полностью закрыть нельзя. У властей есть план, но рассказывать его не будут: «Зачем вам это надо?»

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, рассматривается ли полное закрытие Северной столицы, если ситуация с коронавирусом будет развиваться дальше. По его словам, это невозможно.

«Город полностью закрыть нельзя. Нельзя закрыть все рестораны, нельзя закрыть метро. Что тогда будет? Продукты не будут привозить и многое другое», — сказал Беглов 21 марта.

Он уточнил, что у Смольного есть план действий по сдерживанию инфекции.

«У нас есть переменная составляющая в математической модели — количество заболевших и количество находящихся под подозрением. В зависимости от этого мы принимаем решения. Есть чёткий план действий, я его не буду вам всем рассказывать, зачем вам это надо? План сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они действительно эффективные — мы не даём массового распространения», — отметил он.

Напомним, по последним данным, в больницу им. Боткина с подозрением на коронавирус госпитализированы 340 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Валерий Валерьевич
Что значит " зачем Вам это надо ?" . Господин Беглов Вы в своем уме когда так отвечаете представителям источника власти ? Выступите по форме с публичным докладом по 5 каналу или иному городскому телеканалу не только о принимаемых и уже принятых мерах но и о Ваших прогнозах включая планы , в соответствии с колебаниями Вашей математической модели. Сделать это не позднее вечера понедельника 23 марта 2020 года.
Да уж... Полная клиника. Весеннее обострение на фоне вируса. Не вирусологов, а других докторов пора привлекать к работе.
Короче: кошка бросила котят... И виноват кто в этом сами понимаете.
Всем здоровья, физического и душевного. Принимайте успокоительное и все будет хорошо.
260688431
У вас есть план мистер Фикс? У меня есть план, но вам не обязател.но его знать и выполнять
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