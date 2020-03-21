В Петербурге 340 госпитализированных с подозрением на коронавирус, в Москве 8 исцелившихся
Оперативные штабы Петербурга и Москвы утром 21 марта отчитались о положении дел на фронте борьбы с коронавирусом.
Всего в петербургской больнице им. Боткина сейчас содержатся 340 пациентов с подозрением на Covid-2019. Из них 19 детей. За последние сутки поступило 74 человека, а выписано 55. Также Роспотребназдор приводит последние официальные данные, о которых уже сообщалось вчера: по состоянию на 20 марта госпитализированы 12 горожан и 1 жительница Ленобласти с коронавирусом, выявлено 4 новых случая.
В Москве тем временем рапортуют об успехах: из больницы выписано еще 3 поправившихся, а общее число выздоровевших возросло до 8. По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего инфекция подтверждена у 131 человека.