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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 17:12
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В России 54 новых больных коронавирусом. Четверо нашлись в Петербурге

В оперативном штабе по коронавирусу заявили о том, что в России за сутки прибавилось 54 больных коронавирусом.

Как говорится в сообщении от 20 марта, в Москве зарегистрированы 33 новых случая коронавируса, в Петербурге и Самарской области — по четыре. Шесть в республике Саха (Якутия), по два в Кировской и Новосибирской областях, и по одному больному в Ульяновской, Тюменской и Московской областях. Всего в стране теперь 253 заболевших.

Последние новости о коронавирусе в Петербурге и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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