Власти Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о всеобщей самоизоляции, независимо от состояния здоровья и возраста. Жителям столицы предписано сидеть дома и не приближаться к окружающим ближе чем на полтора метра.
«Очевидно, далеко не все нас услышали», — предварил Собянин объявление указа 29 марта, имея в виду легкомысленное отношение москвичей к призывам не выходить из дома.
Указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 вводит с 30 марта домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести бытовой мусор.
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«В течение недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил Собянин на своем сайте.
При этом Москва не закрывается. По словам мэра, домашний режим не ограничивает возможность приезжать в город или уезжать.
«Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по Москве», — уточнил Собянин.
На улице, в магазинах и общественном транспорте вводится социальная дистанция 1,5 метра. Исключение — поездки на такси.
Магазины и аптеки обязаны обеспечить разметку для соблюдения дистанции.
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