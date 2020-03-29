Власти Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о всеобщей самоизоляции, независимо от состояния здоровья и возраста. Жителям столицы предписано сидеть дома и не приближаться к окружающим ближе чем на полтора метра. «Очевидно, далеко не все нас услышали», — предварил Собянин объявление указа 29 марта, имея в виду легкомысленное отношение москвичей к призывам не выходить из дома. Указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 вводит с 30 марта домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести бытовой мусор. Через несколько дней в Москве введут специальный пропуск. «В течение недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил Собянин на своем сайте. При этом Москва не закрывается. По словам мэра, домашний режим не ограничивает возможность приезжать в город или уезжать. «Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по Москве», — уточнил Собянин. На улице, в магазинах и общественном транспорте вводится социальная дистанция 1,5 метра. Исключение — поездки на такси. Магазины и аптеки обязаны обеспечить разметку для соблюдения дистанции.