Целеустремленность прихожан Исаакиевского собора оказалась сильнее, чем постановления Смольного о запрете посещения храмов и закрытии музеев. Спикер ЗакСа, как и три десятка православных, напоказ всему коронавирусу отстояли службу с митрополитом.

автор фото Алексей Смагин

Но в это же время в Москве на литургии в храме Христа Спасителя глава РПЦ призывал к обратному — воздержаться от посещений храмов.

За час до начала литургии у ограды Исаакиевского собора начали собираться верующие. Накануне призыв собираться на богослужение, чтобы «поддержать церковь в эти тяжелые времена», прозвучал в группе «В контакте» движения «Сорок Сороков». Настоятельно рекомендовалось прийти заранее.

Но утром 29 марта проход в собор оказался закрыт. Охранник объяснял собравшимся, что богослужение закрытое и присутствие верующих не подразумевает — только священнослужители. Он сослался на постановление Смольного. Согласно этому документу, напомним, до 5 апреля горожанам запрещено посещать территорию объектов религиозного назначения, все парки, кафе, музеи — закрыты. Еще день назад на сайте прихода Исаакия появилось объявление: так как собор по-прежнему является государственным музеем... проведение регулярных богослужений в указанный период не представляется возможным».

Но оказалось, что двери музея (закрытого с 19 марта, как и остальные) для православных сегодня утром открылись.

При том что вечером 27 марта на сайте прихода появилось сообщение: «Поскольку Исаакиевский собор по-прежнему является государственным музеем, то на его работу также распространяется действие постановления правительства Санкт-Петербурга номер 121 от 13 марта 2020 года и распоряжение комитета по культуре Санкт-Петербурга номер 43 от 19 марта 2020 года... Таким образом, проведение регулярных богослужений в Исаакиевском соборе в указанный период не представляется возможным», — поясняется в сообщении. «Как же так, служба для людей», — посетовала бабушка в кружевном платке и подтвердила, что готова ждать — вдруг двери все же откроют. К слову, погода, хоть и солнечная, в это утро была холодной и ветреной. «А служба будет? — интересовалась другая пожилая дама. — Никого не пускают? А людей?» На вопрос корреспондента, откуда она узнала, что литургия состоится, пояснила: «Меня пригласил отец-настоятель, он ключарь здесь. Сказал подходить к девяти [утра]».



Сотрудники музея заранее вывесили объявление все о том же правительственном постановлении. Оно вызвало спор между охранником и прихожанкой, которая побывала в шкуре политической оппозиции. Она пересказала охраннику позицию правового управления Московской патриархии (оно 26 марта заявило, что запрет на посещение церквей противоречит Конституции, гарантирующей право «индивидуально или совместно с другими совершать богослужения»). И напомнила, что ограничить это право можно только федеральным законом, подписи губернатора под запретительным документом никак не достаточно.

Далее посыпались предложения о дальнейших действиях. Прихожанка призывала собравшихся «пройти самим, либо по закону, либо нет». Ее успокаивали и вообще попросили выйти из процесса переговоров, так как дело можно решить мирным путем. «Пусть мужчина договаривается», — сказала другая женщина. «Ничего, прорвемся, все будет хорошо», — обнадеживал мужчина из «Сорока Сороков», именно он взял на себя роль дипломата.

Уже полтора десятка человек, которые к тому времени собрались у входа, намеревались встать на колени и молиться прямо на улице, ограничившись просьбой принести из собора чашу для причастия. Пока православный активист договаривался о послаблении, остальные читали акафист. Но к съемке отнеслись неодобрительно: тут же подошел длинноволосый мужчина, который встал перед камерой и принялся выяснять — с какой целью корреспондент ведет съемку. Через 10 минут в группе послышались радостные возгласы — мол, музей сменил гнев на милость и пошел на нарушение запрета, всех желающих пустили внутрь. Журналист насчитал порядка трех десятков осчастливленных.



В соборе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который возглавил литургию, встречал спикер Заксобрания города Вячеслав Макаров. На службе он старался держаться неприметно.

Проводить видеосъемку корреспонденту «Фонтанки» запретили. Сначала подошла женщина, которая на просьбу представиться заявила, что является сотрудником музея. «Ко мне уже подходил на ваш счет батюшка, не снимайте на камеру». Рядом вполне вольно щелкали камерами коллеги, но указания на их счет не было: «у них есть некая специальная аккредитация», и дама попросила «не начинать здесь».

Второй заход она сделала уже в компании мужчины и женщины, оба были в защитных масках. Они зорко следили, чтобы этот выборочный запрет не нарушался. Следующей задала вопросы сотрудница пресс-службы музея, молодая девушка, которая для начала внимательно ознакомилась с удостоверением. Она допытывалась, как же корреспондент попал в собор. И объяснила, что на службе предполагалось присутствие исключительно прихожан и священнослужителей.



«А вы будете причащаться?» — спросил у корреспондента священник. Смартфон в руках, похоже, не давал присутствовавшим покоя. «Глазки не болят?» — поинтересовался у журналиста мужчина из «Сорока Сороков». Благодать так и покоряла коронавирус в этих стенах.

Перед проповедью митрополит поприветствовал всех собравшихся, и отдельно — спикера ЗакСа. Речь архиерея была посвящена укреплению веры. В этот день читалось специальное евангелие — о важности поста и молитвы, пояснил Варсонофий. «Откуда неверие бывает у нас? От развращенности. Чем больше человек развращенный, тем больше он неверующий. Господь показал связь эту. Он не обличил никого. Это мы все с вами. И неверные, и вдобавок еще развращенные», — говорил митрополит.



автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

«Что такое неверие? Неверие — это бессилие... Мы сами по себе без Бога можем быть только маловерными, не больше. Поэтому если у нас нету силы, надо вернуть веру... мы потеряли веру. А вера держится на двух столпах — на посте и молитве. И только так, когда мы будем с вами жить — поститься и молиться, мы будем самыми сильными людьми на свете. Если этого не будет, мы будем самыми слабыми людьми», — сказал он.



«Нас окружают люди, которым нечем заняться, как только клеветой на церковь, клеветой на священников, клеветой на верующих. И мы спокойно должны идти, нести свой крест», — призвал митрополит. Напомнил, что до Пасхи осталось три недели, и пожелал всем помощи Божией.

Приблизительно в это же время в столичном храме Христа Спасителя патриарх Кирилл призвал православных воздержаться от посещения храмов и привел в пример преподобную Марию Египетскую, чья судьба свидетельствует — «и без посещения храма можно спастись».

По окончании службы в Исаакиевском молодые священнослужители сами подошли с журналисту с вопросом: «А вы Корбат, правильно?» И попросили разрешения сделать селфи, заверив, что читают подписанные этой фамилией материалы на «Фонтанке».

«Фонтанка» запросила в пресс-службе Заксобрания комментарий о причине, по которой председатель парламента Петербурга пошел на нарушение правительственного запрета, а также позицию Вячеслава Макарова по призыву патриарха воздержаться от посещения храмов на фоне распространения коронавируса.

