Дым покрыл побережье Финского залива вокруг Петербурга — лишенные заграницы и городских развлечений горожане домашней самоизоляции предпочли пикники на природе.



«Фонтанка» проехала по обеим сторонам залива — дорогой на Сосновый Бор через Лебяжье и Ижору и через Репино, Комарово, Сестрорецк. Пробки от съезда на Краснофлотское шоссе до Ижоры и на съезде с ЗСД в сторону Зеленогорска растянулись на километры. Машины стоят вдоль обочин дорог, а под зеленью сосен стоит столбом ароматный дым.

Петербуржцы большими группами фотографируются и играют в фрисби. Много пенсионеров, а еще больше детей. Людей как летом, но они не кучкуются, все на расстоянии. Компаниями.