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28.03.2020 17:12
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«Какой коронавирус? У нас шашлыки!» Петербуржцы устроили себе «карантин» на побережье

Дым покрыл побережье Финского залива вокруг Петербурга — лишенные заграницы и городских развлечений горожане домашней самоизоляции предпочли пикники на природе.

«Фонтанка» проехала по обеим сторонам залива — дорогой на Сосновый Бор через Лебяжье и Ижору и через Репино, Комарово, Сестрорецк. Пробки от съезда на Краснофлотское шоссе до Ижоры и на съезде с ЗСД в сторону Зеленогорска растянулись на километры. Машины стоят вдоль обочин дорог, а под зеленью сосен стоит столбом ароматный дым.

Петербуржцы большими группами фотографируются и играют в фрисби. Много пенсионеров, а еще больше детей. Людей как летом, но они не кучкуются, все на расстоянии. Компаниями.

Фото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе&nbsp;Репино-Комарово-Зеленогорска
Побережье Финского залива в районе Репино-Комарово-ЗеленогорскаФото: Илья Казаков
Побережье Финского залива в районе Большой Ижоры
Побережье Финского залива в районе Большой ИжорыФото: Ксения Потеева
Побережье Финского залива в районе Большой Ижоры
Побережье Финского залива в районе Большой ИжорыФото: Ксения Потеева
Побережье Финского залива в районе Большой Ижоры
Побережье Финского залива в районе Большой ИжорыФото: Ксения Потеева
Побережье Финского залива в районе Большой Ижоры
Побережье Финского залива в районе Большой ИжорыФото: Ксения Потеева
Побережье Финского залива в районе Большой Ижоры
Побережье Финского залива в районе Большой ИжорыФото: Ксения Потеева
Побережье Финского залива в районе Большой Ижоры
Побережье Финского залива в районе Большой ИжорыФото: Ксения Потеева

На вопрос корреспондента «Фонтанки», осознают ли они опасность распространения инфекции, отдыхающие отвечают прямо: «Какой коронавирус? У нас шашлыки!»

Можно отметить, что часть людей приехала на Южный берег не за тем, чтобы есть мясо, а посмотреть на лебедей. Многие — не выходя из машин.

В Петербурге за сутки прибавилось сразу 11 пациентов с коронавирусом. Один человек умер — это первая смерть от инфекции в Северной столице. Губернатор Александр Беглов уже посетовал на то, что петербуржцы вместо того, чтобы остаться дома, поехали в Ленобласть и жарят шашлыки на берегу Финского залива. Какие ограничения действуют в Петербурге с 28 марта — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

safari2
Народ больной на голову. Не лечить бы их всех, если заболеют, не тратить деньги зря на идиотов.
mangup
и правильно делают. погода хорошая.
DallacS
Поэтому Китай и победил вирус, сказано сделано. У Русскиэ другой менталитет. Страна идиотов. Кинул бутылку в менту сразу уноловное дело. Пытаешься заразить весь город - мальчиком погрозят. Россия вперед!
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