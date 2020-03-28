«Какой коронавирус? У нас шашлыки!» Петербуржцы устроили себе «карантин» на побережье
Дым покрыл побережье Финского залива вокруг Петербурга — лишенные заграницы и городских развлечений горожане домашней самоизоляции предпочли пикники на природе.
«Фонтанка» проехала по обеим сторонам залива — дорогой на Сосновый Бор через Лебяжье и Ижору и через Репино, Комарово, Сестрорецк. Пробки от съезда на Краснофлотское шоссе до Ижоры и на съезде с ЗСД в сторону Зеленогорска растянулись на километры. Машины стоят вдоль обочин дорог, а под зеленью сосен стоит столбом ароматный дым.
Петербуржцы большими группами фотографируются и играют в фрисби. Много пенсионеров, а еще больше детей. Людей как летом, но они не кучкуются, все на расстоянии. Компаниями.
На вопрос корреспондента «Фонтанки», осознают ли они опасность распространения инфекции, отдыхающие отвечают прямо: «Какой коронавирус? У нас шашлыки!»
Можно отметить, что часть людей приехала на Южный берег не за тем, чтобы есть мясо, а посмотреть на лебедей. Многие — не выходя из машин.
В Петербурге за сутки прибавилось сразу 11 пациентов с коронавирусом. Один человек умер — это первая смерть от инфекции в Северной столице. Губернатор Александр Беглов уже посетовал на то, что петербуржцы вместо того, чтобы остаться дома, поехали в Ленобласть и жарят шашлыки на берегу Финского залива. Какие ограничения действуют в Петербурге с 28 марта — читайте в материале «Фонтанки».