В Боткина умер больной коронавирусом пациент. Он вернулся в Петербург месяц назад

В Петербурге в больнице имени Боткина умер зараженный коронавирусом пациент. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — заявил Беглов журналистам 28 марта. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться».

Ранее стало известно, что за сутки в России зафиксировано 228 новых случаев заражения COVID-19. 11 из них — в Петербурге, 4 — в Ленобласти.