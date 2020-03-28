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28.03.2020 16:10
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В Боткина умер больной коронавирусом пациент. Он вернулся в Петербург месяц назад

В Петербурге в больнице имени Боткина умер зараженный коронавирусом пациент. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — заявил Беглов журналистам 28 марта. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться».

Ранее стало известно, что за сутки в России зафиксировано 228 новых случаев заражения COVID-19. 11 из них — в Петербурге, 4 — в Ленобласти.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровели 49 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

муматор
то есть он непонятно от чего умер, но уже записали в жертвы коронавируса?
dragvs
Заразился уже внутри страны значит. Объяснение Беглова бред сивой кобылы.
Ref
Как вещал 1 канал 18 марта - около 100000 россиян находятся за границей и пытаются вернуться домой. Сегодня 28 число. Сколько ещё соотечественников прилетит?
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