228 случаев коронавируса зарегистрировано в 26 регионах РФ за сутки — оперштаб. 11 в Петербурге

В России за сутки зафиксировано 228 новых случаев заболевания Covid19. 11 из них в Петербурге и четверо в Ленобласти.

По данным оперативного штаба Москвы, новые пациенты зарегистрированы в 26 регионах страны, в четырех впервые. Больше всего за сутки зараженных найдено в Москве – 114. В Московской области – 16, в Санкт-Петербурге – 11. Далее идет Краснодарский край с восемью случаями, Бурятия с шестью и Ивановская область с пятью. В Ленобласти – четыре пациента за сутки.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровели 49 человек.