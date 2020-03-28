FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
28.03.2020 16:55
10
Печать

Петербург и Ленобласть не вводят ограничений на перемещение граждан. Пока

Губернаторы Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщили, что синхронизируют ограничительные меры, которые вводятся на нерабочей неделе. Границы субъектов не закрывают.

«Мы точно пока не можем перекрыть потоки граждан, которые ездят из Санкт-Петербурга в Ленобласть и из Ленинградской области в Петербург, — заявил Дрозденко 28 марта. — Поэтому мы все наши протоколы действий сверяем, и даже сегодня я вносил изменения в свое постановление об ограничениях, чтобы они совпадали с ограничениями Петербурга. Чтобы жители понимали, что та неделя, которая нам предстоит, это не неделя каникул или выходных, это неделя тишины, и самоизоляция — это главная мера».

Александр Беглов, в свою очередь, посетовал на то, что петербуржцы вместо того, чтобы остаться дома, поехали в Ленобласть и жарят шашлыки на берегу Финского залива. Ранее «Фонтанка» сообщала, что дороги на выезд из города с утра оказались в пробках. Как выглядит центр города в первый день предписанной самоизоляции — смотрите здесь.

Напомним, 28 марта стало известно, что ограничения на передвижение вводятся внутри Чеченской республики. В Череповце готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

krasnonosov
"В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
а наверху – тьма власти." (с) В. Гиляровский.
Виктор Яковлевич
Из ограничений нужно лишь одно: фиксировать шатающихся. И пусть, для начала, гуляют за свой счет. А повторно за эту неделю - штраф $200. Иначе эти халявщики и своих близких захороня, и коллег тоже
Vasilis
Два дебила это сила
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний