Петербург и Ленобласть не вводят ограничений на перемещение граждан. Пока

«Мы точно пока не можем перекрыть потоки граждан, которые ездят из Санкт-Петербурга в Ленобласть и из Ленинградской области в Петербург, — заявил Дрозденко 28 марта. — Поэтому мы все наши протоколы действий сверяем, и даже сегодня я вносил изменения в свое постановление об ограничениях, чтобы они совпадали с ограничениями Петербурга. Чтобы жители понимали, что та неделя, которая нам предстоит, это не неделя каникул или выходных, это неделя тишины, и самоизоляция — это главная мера».

Губернаторы Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщили, что синхронизируют ограничительные меры, которые вводятся на нерабочей неделе. Границы субъектов не закрывают.

Александр Беглов, в свою очередь, посетовал на то, что петербуржцы вместо того, чтобы остаться дома, поехали в Ленобласть и жарят шашлыки на берегу Финского залива. Ранее «Фонтанка» сообщала, что дороги на выезд из города с утра оказались в пробках. Как выглядит центр города в первый день предписанной самоизоляции — смотрите здесь.

Напомним, 28 марта стало известно, что ограничения на передвижение вводятся внутри Чеченской республики. В Череповце готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.