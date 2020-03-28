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28.03.2020 16:07
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Мэр Череповца Олег Кувшинников заявил о введении в городе режима ЧС. Первый в России

Власти Череповца первыми в стране ввели режим ЧС на территории города. О решении заявил мэр Олег Кувшинников 28 марта. Он отметил, что за сутки у них выявлено ещё семь человек с подозрением на коронавирус.

«Необходимо усилить режим карантина и самоизоляции. Сегодня оперативные группы в городе начинают проверять, как выполняется распоряжение по закрытию ТРЦ, кафе, ресторанов, для того чтобы снизить скорость распространения инфекции. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всему региону, это будет сделано незамедлительно. Прошу всех соблюдать карантинный режим», — обратился к подписчикам Кувшинников.

Всего в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавируса, при этом 49 пациентов уже вылечились, четверо скончались. За последние сутки в стране было выявлено 228 новых случаев коронавируса.

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Комментарии (3)

Anders
Вообще-то это губернатор.Фонтанка повнимательней, не поддавайтесь панике:)
Kitty2020
Молодец! Не стал брать пример с Москвы и затягивать.
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