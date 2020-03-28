Мэр Череповца Олег Кувшинников заявил о введении в городе режима ЧС. Первый в России
Власти Череповца первыми в стране ввели режим ЧС на территории города. О решении заявил мэр Олег Кувшинников 28 марта. Он отметил, что за сутки у них выявлено ещё семь человек с подозрением на коронавирус.
«Необходимо усилить режим карантина и самоизоляции. Сегодня оперативные группы в городе начинают проверять, как выполняется распоряжение по закрытию ТРЦ, кафе, ресторанов, для того чтобы снизить скорость распространения инфекции. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всему региону, это будет сделано незамедлительно. Прошу всех соблюдать карантинный режим», — обратился к подписчикам Кувшинников.
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За сутки выявлено ещё семь случаев с подозрением на коронавирус в Череповце. По решению мэра города в Череповце будет введён режим ЧС. Усиливаем режим карантина и самоизоляции. Усилена «горячая линия», созданы колл-центры в Череповце и Вологде. Номер прежний: 88002009388.
Всего в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавируса, при этом 49 пациентов уже вылечились, четверо скончались. За последние сутки в стране было выявлено 228 новых случаев коронавируса.