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28.03.2020 14:19
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Петербуржцы спешно покидают город, но получается не очень быстро

Опасения о шашлычных выходных подтвердились. Петербуржцы в первый же день карантина плотным потоком поехали за город. Выезды на онлайн-картах 28 марта окрасились в алый.

Фото: скриншот приложения «Яндекс. Навигатор»
Фото: скриншот приложения «Яндекс. Навигатор»

Желающие отправиться на залив в Курортном районе простаивают в пробке на Зеленогорском шоссе из-за аварии на съезде с ЗСД, сообщают читатели и пользователи соцсетей.

Фото: Илья Казаков
Фото: Ксения Потеева

Крайне медленно машины двигаются по «Сортавале» от КАД и почти до самой развязки в Скотном. Из Мурино тоже сложно выехать.

Очередь из машин и на Краснофлотском шоссе. Водители нервничают от КАД до Большой Ижоры. В комментариях автовладельцы пугают обочечников вероятностью заражения.

Что тем временем происходит в городе — читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Stiff_21
Стадо тупое.
Закройте город на въезд
Chinalove
Офисный планктон, зряплата идёт, чего бы не пошашлычничать.
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