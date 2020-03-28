Опасения о шашлычных выходных подтвердились. Петербуржцы в первый же день карантина плотным потоком поехали за город. Выезды на онлайн-картах 28 марта окрасились в алый.

Желающие отправиться на залив в Курортном районе простаивают в пробке на Зеленогорском шоссе из-за аварии на съезде с ЗСД, сообщают читатели и пользователи соцсетей.

Крайне медленно машины двигаются по «Сортавале» от КАД и почти до самой развязки в Скотном. Из Мурино тоже сложно выехать.

Очередь из машин и на Краснофлотском шоссе. Водители нервничают от КАД до Большой Ижоры. В комментариях автовладельцы пугают обочечников вероятностью заражения.