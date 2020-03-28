В субботу, 28 марта, в Северной столице закрылось почти всё. В центре города делать совершенно нечего, да и на окраинах, в общем-то, тоже. Это становится понятно уже в пустом метро — на перронах тишина, в вагонах люди стараются соблюдать дистанцию. Многим, кстати, и от дома до станции не добраться просто так — большинство маршруток отменены.

На Невском проспекте безлюдно примерно так же, как и ранним утром в будний день. Многие передвигаются в масках.

Как мы уже писали ранее, некоторые парки, несмотря на запрет, остались открытыми для горожан. Желающих побродить по аллеям, правда, не так уж и много. Правда, в Удельном, говорят, народу полно — «как в обычный выходной солнечный день». Объявление о закрытии парка на просушку осталось незамеченным.