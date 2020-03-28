Как изменилась жизнь в Петербурге с первым днём тотальной самоизоляции — в картинках
В субботу, 28 марта, в Северной столице закрылось почти всё. В центре города делать совершенно нечего, да и на окраинах, в общем-то, тоже. Это становится понятно уже в пустом метро — на перронах тишина, в вагонах люди стараются соблюдать дистанцию. Многим, кстати, и от дома до станции не добраться просто так — большинство маршруток отменены.
На Невском проспекте безлюдно примерно так же, как и ранним утром в будний день. Многие передвигаются в масках.
Как мы уже писали ранее, некоторые парки, несмотря на запрет, остались открытыми для горожан. Желающих побродить по аллеям, правда, не так уж и много. Правда, в Удельном, говорят, народу полно — «как в обычный выходной солнечный день». Объявление о закрытии парка на просушку осталось незамеченным.
Любимые кофейни петербуржцев предупреждают о своём закрытии в объявлениях на дверях. А вот в кафе «Буше» всё ещё можно купить себе горячий напиток и булочку, но не без проблем, конечно. В заведения пускают по 3–4 человека, в зале ничего есть нельзя.
Нам докладывают, что «Макдоналдс» на набережной Чёрной речки за ночь сильно изменился — столы обтянули плёнкой и предупреждающими лентами. Теперь уютная терраса перед фастфудной напоминает место преступления. Вообще все рестораны быстрого питания теперь работают в режиме доставки, а во многих приложениях появилась функция доставки бесконтактной.
Магазины косметики и парикмахерские в центре тоже закрылись. Никакой красоты до 6 апреля, так распорядился президент.
В Петербурге за сутки прибавилось 11 заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в городе закрыто почти всё. Что пока ещё работает — читайте в материале «Фонтанки».