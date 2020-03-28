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28.03.2020 13:37
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Как изменилась жизнь в Петербурге с первым днём тотальной самоизоляции — в картинках

В субботу, 28 марта, в Северной столице закрылось почти всё. В центре города делать совершенно нечего, да и на окраинах, в общем-то, тоже. Это становится понятно уже в пустом метро — на перронах тишина, в вагонах люди стараются соблюдать дистанцию. Многим, кстати, и от дома до станции не добраться просто так — большинство маршруток отменены.

Фото: Илья Казаков

На Невском проспекте безлюдно примерно так же, как и ранним утром в будний день. Многие передвигаются в масках.

Как мы уже писали ранее, некоторые парки, несмотря на запрет, остались открытыми для горожан. Желающих побродить по аллеям, правда, не так уж и много. Правда, в Удельном, говорят, народу полно — «как в обычный выходной солнечный день». Объявление о закрытии парка на просушку осталось незамеченным.

Удельный парк
Удельный паркФото: читательница «Фонтанки«Лидия
Удельный парк
Удельный паркФото: читательница «Фонтанки«Лидия

Любимые кофейни петербуржцев предупреждают о своём закрытии в объявлениях на дверях. А вот в кафе «Буше» всё ещё можно купить себе горячий напиток и булочку, но не без проблем, конечно. В заведения пускают по 3–4 человека, в зале ничего есть нельзя.

Фото: Ирина Корбат

Нам докладывают, что «Макдоналдс» на набережной Чёрной речки за ночь сильно изменился — столы обтянули плёнкой и предупреждающими лентами. Теперь уютная терраса перед фастфудной напоминает место преступления. Вообще все рестораны быстрого питания теперь работают в режиме доставки, а во многих приложениях появилась функция доставки бесконтактной.

Фото: читатель «Фонтанки» Анна Ведерникова

Магазины косметики и парикмахерские в центре тоже закрылись. Никакой красоты до 6 апреля, так распорядился президент.

Фото: Ксения Потеева
Фото: Ирина Корбат

В Петербурге за сутки прибавилось 11 заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в городе закрыто почти всё. Что пока ещё работает — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Kitty2020
То что сейчас происходит итак будем разгребать ещё несколько недель. Все эти прогулки имеют отложенный эффект. Сейчас ходят и заражают друг друга, пора это прекращать срочно.
Хорошо в центре! Вам улицы помыли. А у нас пыль!!! Страшно даже окно отрыть(форточку). Ну а на счет самоизоляции. Утром наблюдалась картина на детской площадке полно детей! Вдоль Невы гуляют люди, конечно не соблюдая никаких дистанций и ограничений. Зеленая зона у Невы забита шашлычниками. Вот так то! Необходимо все же вводить жесткую форму! Для того что бы наши люди поняли, что это не шутка!
vitor
На Сенной все шалманы работают!Кто за это отвечает?
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