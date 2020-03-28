Первый день полной изоляции. Посмотрите, как выглядел Невский проспект
Суббота, 28 марта, первый день, когда в Петербурге должно закрыться все, кроме продуктовых магазинов и аптек. В стране начались «коронавирусные каникулы», которые и не каникулы вовсе, а чрезвычайна мера против эпидемии новой инфекции.
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан к полной самоизоляции на этот период, однако уже вечер пятницы показал, что граждане поняли этот призыв по-своему. Как выполнили указ президента о нерабочей неделе заведения на Невском, можно ли войти в «Галерею», живы ли приставучие «кони» в костюмах ростовых кукол и есть ли на главном проспекте города автомобили и прохожие — смотрите в стриме «Фонтанки».