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28.03.2020 16:26
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Первый день полной изоляции. Посмотрите, как выглядел Невский проспект

Суббота, 28 марта, первый день, когда в Петербурге должно закрыться все, кроме продуктовых магазинов и аптек. В стране начались «коронавирусные каникулы», которые и не каникулы вовсе, а чрезвычайна мера против эпидемии новой инфекции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан к полной самоизоляции на этот период, однако уже вечер пятницы показал, что граждане поняли этот призыв по-своему. Как выполнили указ президента о нерабочей неделе заведения на Невском, можно ли войти в «Галерею», живы ли приставучие «кони» в костюмах ростовых кукол и есть ли на главном проспекте города автомобили и прохожие — смотрите в стриме «Фонтанки».

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Комментарии (18)

PapaKarlo
Конечно, Фонтанка здесь врет. Мы не с урала и знаем, как выглядит Невский в обычные выходные. На видео авто и общ тр-т минимальный. По сути, Невский пустой. Лишь отдельные пешеходы видны. Фонтанка-вам дислайк.
260755341
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krasnonosov
"Мы будем петь и смеяться как дети,
Мы похоронены на Невском проспекте." (с) "Сплин"
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