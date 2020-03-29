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29.03.2020 15:13
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Почти сорока процентам столичных пациентов, подключенных к искусственной вентиляции легких, не исполнилось 40 лет

Заболевание коронавирусной инфекцией протекает в тяжелой форме не только у пожилых пациентов, заявили 29 марта в оперативном штабе Москвы. Статистика показывает уязвимость молодежи.

Почти 40 процентов столичных пациентов, жизнь которых поддерживает искусственная вентиляция легких, не достигли 40-летия, следует из отчета штаба. Москвичи этой же возрастной группы составляют 15% от всех тяжелых случаев. Пациенты моложе 60 лет составляют почти половину больных с тяжелым повреждением легких.

Рост пациентов на ИВЛ подтвердил 29 марта главный врач городской многопрофильной больницы № 40 Москвы (медцентр в Коммунарке) Денис Проценко. Об этом он написал в Facebook. Всего под присмотром Проценко лечится 91 человек с коронавирусом и 154 — с пневмонией.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46 % — в возрасте от 35 до 64 лет. Молодежь 18–34 лет составляет ровно треть. На группу риска — лиц старше 65 лет — приходятся относительно невысокие 15%.

«Статистика подтверждает, что заболеть новой коронавирусной инфекцией может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно», — говорят в оперативном штабе Москвы.

В России зарегистрированы 1534 случая заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек скончались, 64 выздоровели.

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Комментарии (8)

krasnonosov
"Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность." (с) И.А. Бродский
artt
гриппует народ просто.
как обычно.
AkN
“ Почти 40 процентов столичных пациентов, жизнь которых поддерживает искусственная вентиляция легких, не достигли 40-летия, следует из отчета штаба. Москвичи этой же возрастной группы составляют 15% от всех тяжелых случаев” — не понятно. 40 % от всех лежащих на ИВЛ это всего 15% от тяжелых случаев? Вернее, не так: если люди до 40 это всего 15 процентов от всех тяжелых случаев, то как они могут быть 40% от всех на ИВЛ? Не все тяжелые на ИВЛ, правильно?
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