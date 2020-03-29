Почти сорока процентам столичных пациентов, подключенных к искусственной вентиляции легких, не исполнилось 40 лет
Заболевание коронавирусной инфекцией протекает в тяжелой форме не только у пожилых пациентов, заявили 29 марта в оперативном штабе Москвы. Статистика показывает уязвимость молодежи.
Почти 40 процентов столичных пациентов, жизнь которых поддерживает искусственная вентиляция легких, не достигли 40-летия, следует из отчета штаба. Москвичи этой же возрастной группы составляют 15% от всех тяжелых случаев. Пациенты моложе 60 лет составляют почти половину больных с тяжелым повреждением легких.
Рост пациентов на ИВЛ подтвердил 29 марта главный врач городской многопрофильной больницы № 40 Москвы (медцентр в Коммунарке) Денис Проценко. Об этом он написал в Facebook. Всего под присмотром Проценко лечится 91 человек с коронавирусом и 154 — с пневмонией.
Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46 % — в возрасте от 35 до 64 лет. Молодежь 18–34 лет составляет ровно треть. На группу риска — лиц старше 65 лет — приходятся относительно невысокие 15%.
«Статистика подтверждает, что заболеть новой коронавирусной инфекцией может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно», — говорят в оперативном штабе Москвы.
В России зарегистрированы 1534 случая заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек скончались, 64 выздоровели.