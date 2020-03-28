Дворовый фитнес с соседями, работа с ноутбуком на лавочке, опустевшие парковки и тотальные распродажи в местных магазинах. «Фонтанка» прогулялась по спальным и не самым центральным районам Петербурга в первый день полной самоизоляции.

Гуляют, едят, покупают. Что делают жители спальных районов в первый день полной изоляции

Из-за закрытия большинства магазинов и заведений петербуржцам должно было бы остаться только гулять (не в парках — они тоже закрыты) и кататься на велосипедах. Но пока некоторые послушно отдыхают на лавочках, другие пытаются урвать по дешевке цветы и подушки в местных магазинах. Парковки пустуют — те, кто на машинах, отправились за город.

Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко

Выходящих из метро «Купчино» в полдень встречала молодая девушка с листовками. Поток пассажиров, поднимающихся на Балканскую площадь из перехода, в первый день самоизоляции совсем небольшой, но рекламку берет чуть ли не каждый.

Фото: Елизавета Ивантей

«Защита от коронавируса!» — кричит девушка и протягивает прохожим листовку. «Официальный дилер завода-изготовителя. Предлагаем 2 сертифицированных антисептических средства. Антибактериальные, антивирусные. Для обработки рук, для обработки любых поверхностей», — говорится в объявлении.

Ни отсутствие масок и перчаток, ни запрет Смольного на распространение печатной продукции из рук в руки аж до 30 апреля не смущают петербуржцев. Чего не сделаешь ради «защиты»?

Торговый центр «Балкания» закрыт, площадь почти пустая. Cамая популярная точка в районе — гипермаркет «О’Кей» на Малой Балканской, 27, да и не сказать, что там людей масса. По беглым прикидкам, больше всего покупателей интересуют туалетная бумага и витамины: народ толпится у фруктов с овощами.

Фото: Елизавета Ивантей

Во дворах в Купчино — пустота. Слышны лишь крики детей на площадках. Зато в сквере на Ярослава Гашека заняты все лавочки — одни курят, другие пьют пиво. Кто-то все же вышел на ланч на свежем воздухе, в меню булочки, яблоки и кефир.

Фото: Елизавета Ивантей

Некоторых не смутило закрытие кофеен, где обычно можно поработать с ноутбуком. Подошли все те же лавочки у парадных

Фото: Елизавета Ивантей

На работу в Купчино в первый день полной изоляции вышли розовый кролик с листовками и мужчина с мегафоном и подушкой. «Внимание, внимание! Приглашаем всех на ярмарку домашнего текстиля из Иваново!» На одеяла скидка 40%, подушки и постельное белье отдают за полцены. Вход в магазин сегодня через аптеку.



Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей

На Ярослава Гашека открыты точки торговли профессиональной косметикой и магазин с еще одним предметом первой необходимости — товарами для военнослужащих.

Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей

Из многочисленных магазинчиков у метро зайти можно только в продуктовые. Единственное, что осталось открыто и, по заявлению сотрудников, продолжит работать все дни самоизоляции, — это контора, где можно получить микрозаймы. Входящим предлагают взять хотя бы печатный календарик. Снова из рук в руки.

Лучше всего на Балканской площади работается вещевому рынку. Платья, костюмы, вышивка, сумки. «И нам что, теперь каждый день не работать? Везде в метро висит: маски — это по желанию. Но желательно не выходить из дома», — уверенно говорит продавщица женского трикотажа соседке по палатке. И вдруг обращается к корреспонденту «Фонтанки»: «А зачем фотографируете? Красивая заставка получается? Да чтоб вас коронавирус… обошел!»



Фото: Елизавета Ивантей

Тем временем на «Удельной» блошиный рынок закрыли. Местные отправились гулять в Удельный парк и Сосновку. Она в список запрещенных для посещения мест вроде не входит, но в «запрещенном» Удельном народа не меньше.



Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

Жители северных районов замечают, что машин на парковках меньше, чем обычно. Видимо те, у кого есть машина, в первый день массово отправились за город.

Горожане на Суздальских озерах. Фото: читатель «Фонтанки» Алексей Горожане на Суздальских озерах. Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

А в одном из жилых комплексов на «Парнасе» местные устроили совместные занятия фитнесом на спортплощадке во дворе. Упражнения делают в кружке, необходимое расстояние в метр друг от друга не соблюдают, жалуются соседи.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Фото: читатель «Фонтанки» Александр Фото: читатель «Фонтанки» Александр

Жители Кудрово вышли на прогулку. Мамы идут по улицам с колясками, кто-то катается на велосипеде, а в парке «Оккервиль» жарят шашлыки.



Фото: Артём Кузьмин

В районе «Приморской» тоже раздают листовки с антисептиками. У метро остались работать «Улыбка радуги» и магазин цветов «Фантазия», там весь товар сегодня продают за полцены. Сотрудники говорят, что будут торговать и завтра, и в понедельник. Здесь же в палатках на открытом воздухе продолжают торговать корюшкой и кубанским салом.

Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей