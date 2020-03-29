Петроградскому району дали дежурный садик на «нерабочую неделю»

В список дежурных детских садов, которые будут присматривать за детьми тех, кто должен работать в «нерабочую неделю», добавили один в Петроградском районе. Ранее его вообще не было в списке.
Количество садиков, которые будут работать в Петербурге в объявленные выходными дни с 30 марта по 3 апреля, сильно ограничено. Изначально их было всего 41.
Чтобы обеспечить ребенку место, родители должны написать заявление по форме и направить его в свою районную администрацию. В нем необходимо объяснить, как предприятие, на котором они работают, подпадает под указ президента «о нерабочей неделе».
Причем, например, в Петроградском районе не было ни одного, а в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах — по одному.
Однако спустя полдня чиновники приняли решение все же открыть в Петроградском районе один детский сад, на Каменноостровском проспекте, дом 32. Заявки принимаются по телефону, сотрудник РОНО записывает данные и обещает связаться с родителями позже. Заявления в бумажном виде также будут приниматься после сбора всех заявок.