Смольный определился, в какие сады можно отдавать детей в нерабочую неделю. Но очевидно же, что мест на всех желающих не хватит.

Детские сады сегодня — они вроде есть, но их как бы нет

Детские сады для детей петербуржцев, без которых невозможна нормальная жизнь города, будут работать, обрадовал Смольный. «Фонтанка» постаралась разобраться, как это все организовано. Вопросов больше, чем ответов. В воскресенье, 29 марта, комитет по образованию Петербурга опубликовал форму заявления на прием в дежурные группы избранных детских садов. Они будут присматривать за детьми тех, кто в нерабочую неделю вынужден работать.

Чиновники, врачи, пожарные и полицейские — это только те специальности, что на поверхности. На деле минимально нормальная жизнь гигантского мегаполиса невозможна и без электриков, сантехников, водителей общественного транспорта, продавцов продуктовых магазинов и массы других профессионалов. Не могут остановиться производственные процессы на машиностроительных заводах, фармпредприятиях, в научных лабораториях. А это — сотни тысяч горожан.



Сколько именно петербуржцев утром в понедельник, 30 апреля, должны будут выйти на работу, точно никто не сосчитал (по крайней мере, власти статистику не огласили). Однако сколько из них смогут сделать это, не оставив детей без присмотра, стало понятно в субботу вечером, когда был опубликован перечень из 41 детского сада, которые будут принимать в дежурные группы.

Нетрудно подсчитать, что если в среднем детском саду — по 4 группы, а в дежурном режиме в них будут принимать не более 12 детей, — выходит, почти 2 тысячи чад. Допустим, в крупнейших садах групп их вдвое-втрое больше. Но тогда все равно — больше пяти тысяч детей эта система не сможет принять.

Но одних только врачей и медсестер в нашем городе — 100 тысяч. Сколько из них нуждается в детских садах — такой статистики нет. Кто сумеет получить места в дежурных садах, а кто будет вынужден распихивать своих дошкольников по родственникам (в том числе пожилым, которым сейчас положена изоляция), никто из чиновников не сказал.

Почему именно столько — 41 — детских садов должно работать, никакого объяснения нет. В пресс-службе комитета по образованию получить оперативные комментарии невозможно — мобильный телефон никто не берет. Очевидно, что при таких раскладах большая часть врачей и полицейских места все же должны получить. Но очень велика вероятность, что за бортом останутся многие продавцы и кладовщики из тысяч работающих по городу магазинов, хотя их в губернаторском постановлении упоминают отдельно.



Чтобы обосновать своё право на место, надо указать, к какой именно «необходимой» категории вы относитесь как профессионал. Это не конкретный список специальностей. В указе президента указываются лишь области: непрерывно действующих организаций (без уточнения), медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Также позволение работать дано организациям, выполняющим неотложные работы, в том числе строительные и погрузочно-разгрузочные. Отдельно упоминаются средства массовой информации. Когда и как надо будет предъявлять справки, подтверждающие право на место в саду, пока не сообщается. Всего в детские дошкольные учреждения (включая частные) в нашем городе ходит около 300 тысяч детей. В открытые дежурные группы, получается, попадет лишь 1,5% из них. Налицо диспропорция. Очевидно, что поддерживать жизнь в городе должно гораздо больше родителей. Но и с теми садами, что будут работать, много непонятного. К примеру, как именно формировался их список.

Так, в Приморском районе (с населением под 600 тысяч человек) их девять. Оно и понятно — район из крупнейших. Но, к примеру, в Петроградском (почти 150 тысяч) — нет ни одного. Вряд ли этот посыл чиновников надо понимать так, что на Петроградке не живет ни одного «важного» петербуржца. Допустим, детей в сады у нас берут не только по месту прописки, но и по месту работы. Но так ведь и на весь Центральный район (за 250 тысяч человек) приходится лишь 1 дежурный сад. И на Василеостровский. И на Адмиралтейский, где на полсотни тысяч больше, — один. Скорее всего, эти садики выбирались не случайно. То же ГДБОУ № 19 в переулке Джамбула — очень большое учреждение, по сути, объединяет сразу три садика. Но будут ли все они принимать детей — в постановлении не написано.

Принцип, по которому будут выбираться дети, которых возьмут в дежурные группы, тоже непонятен. Послушать чиновников, так надо лишь скачать только что опубликованную форму заявления и подать ее на рассмотрение в районную администрацию.

