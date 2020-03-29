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29.03.2020 14:38
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Детские сады сегодня — они вроде есть, но их как бы нет

Смольный определился, в какие сады можно отдавать детей в нерабочую неделю. Но очевидно же, что мест на всех желающих не хватит.

Фото: Изображение Engin_Akyurt с сайта Pixabay

Детские сады для детей петербуржцев, без которых невозможна нормальная жизнь города, будут работать, обрадовал Смольный. «Фонтанка» постаралась разобраться, как это все организовано. Вопросов больше, чем ответов.

В воскресенье, 29 марта, комитет по образованию Петербурга опубликовал форму заявления на прием в дежурные группы избранных детских садов. Они будут присматривать за детьми тех, кто в нерабочую неделю вынужден работать.

Чиновники, врачи, пожарные и полицейские — это только те специальности, что на поверхности. На деле минимально нормальная жизнь гигантского мегаполиса невозможна и без электриков, сантехников, водителей общественного транспорта, продавцов продуктовых магазинов и массы других профессионалов. Не могут остановиться производственные процессы на машиностроительных заводах, фармпредприятиях, в научных лабораториях. А это — сотни тысяч горожан.

Сколько именно петербуржцев утром в понедельник, 30 апреля, должны будут выйти на работу, точно никто не сосчитал (по крайней мере, власти статистику не огласили). Однако сколько из них смогут сделать это, не оставив детей без присмотра, стало понятно в субботу вечером, когда был опубликован перечень из 41 детского сада, которые будут принимать в дежурные группы.

Нетрудно подсчитать, что если в среднем детском саду — по 4 группы, а в дежурном режиме в них будут принимать не более 12 детей, — выходит, почти 2 тысячи чад. Допустим, в крупнейших садах групп их вдвое-втрое больше. Но тогда все равно — больше пяти тысяч детей эта система не сможет принять.

Но одних только врачей и медсестер в нашем городе — 100 тысяч. Сколько из них нуждается в детских садах — такой статистики нет. Кто сумеет получить места в дежурных садах, а кто будет вынужден распихивать своих дошкольников по родственникам (в том числе пожилым, которым сейчас положена изоляция), никто из чиновников не сказал.

Почему именно столько — 41 — детских садов должно работать, никакого объяснения нет. В пресс-службе комитета по образованию получить оперативные комментарии невозможно — мобильный телефон никто не берет. Очевидно, что при таких раскладах большая часть врачей и полицейских места все же должны получить. Но очень велика вероятность, что за бортом останутся многие продавцы и кладовщики из тысяч работающих по городу магазинов, хотя их в губернаторском постановлении упоминают отдельно.

Чтобы обосновать своё право на место, надо указать, к какой именно «необходимой» категории вы относитесь как профессионал. Это не конкретный список специальностей. В указе президента указываются лишь области: непрерывно действующих организаций (без уточнения), медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Также позволение работать дано организациям, выполняющим неотложные работы, в том числе строительные и погрузочно-разгрузочные. Отдельно упоминаются средства массовой информации. Когда и как надо будет предъявлять справки, подтверждающие право на место в саду, пока не сообщается.

Всего в детские дошкольные учреждения (включая частные) в нашем городе ходит около 300 тысяч детей. В открытые дежурные группы, получается, попадет лишь 1,5% из них. Налицо диспропорция. Очевидно, что поддерживать жизнь в городе должно гораздо больше родителей.

Но и с теми садами, что будут работать, много непонятного. К примеру, как именно формировался их список.

Так, в Приморском районе (с населением под 600 тысяч человек) их девять. Оно и понятно — район из крупнейших. Но, к примеру, в Петроградском (почти 150 тысяч) — нет ни одного. Вряд ли этот посыл чиновников надо понимать так, что на Петроградке не живет ни одного «важного» петербуржца. Допустим, детей в сады у нас берут не только по месту прописки, но и по месту работы. Но так ведь и на весь Центральный район (за 250 тысяч человек) приходится лишь 1 дежурный сад. И на Василеостровский. И на Адмиралтейский, где на полсотни тысяч больше, — один.

Скорее всего, эти садики выбирались не случайно. То же ГДБОУ № 19 в переулке Джамбула — очень большое учреждение, по сути, объединяет сразу три садика. Но будут ли все они принимать детей — в постановлении не написано.

Принцип, по которому будут выбираться дети, которых возьмут в дежурные группы, тоже непонятен. Послушать чиновников, так надо лишь скачать только что опубликованную форму заявления и подать ее на рассмотрение в районную администрацию.

Но, во-первых, не разъяснено — как именно ее надо подавать, лично или можно по электронной почте. Если речь пойдет о том, что десятки тысяч необходимых городу сотрудников одновременно выстроятся в понедельник в очереди в РОНО, кто тогда будет работать? А даже если заявление можно будет подать и в электронном виде, как долго его будут рассматривать? Ведь на работу условной одинокой медсестре надо идти уже утром 30 апреля. А когда ей ответят, куда вести ребенка? Это если повезет и найдется место.

Не нашлось, что сказать этой медсестре, и главе комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовскому: «Не могу сейчас говорить, я работаю. Я не отношусь к детским садам».

Денис Ледебев, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260578211
Разве без закрытия всех детских садов меры по борьбе с коронавирусом можно считать действенными?
krasnonosov
Предлагаю отвезти детей в аэропорт Пулково и оставить их там.
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